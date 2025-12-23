Francisco Tiñena sustituirá a Sebastià Domènech como concejal del PP en Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Sebastià Domènech dejará el acta como concejal del PP. Con una trayectoria en el Ayuntamiento que empezó en el 2003, Domènech expresa que «he hecho todo el que he podido por la ciudad y creo que es momento de dar paso a nuevas personas».

Su lugar lo ocupará Francisco Tiñena, número 3 en las listas de las elecciones municipales del 2023, un hombre que es «un buen amigo y una persona preparada, que seguro que lo hará muy bien», dijo el concejal saliente. Tiñena, miembro del consejo de administración de Redessa y exasesor, afirma que Domènech «ha dejado el listón muy alto y no será fácil, pero lo intentaremos». «Servir a las personas es la base de ser político», asegura.