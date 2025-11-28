El PP impulsa que la Festa Major de Reus sea de Interés Turístico Nacional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha dado un paso para conseguir que la Fiesta Mayor de Reus sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. La diputada Elisa Vedrina ha registrado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de poner en valor el legado histórico, cultural y social de la celebración en honor en Sant Pere.

Desde la plaza del Mercado, Vedrina, acompañada por la portavoz local del PP, Sílvia Virgili, ha destacado que la fiesta es una de las celebraciones con mayor arraigo histórico de Cataluña. El Seguici Festiu, reconocido ya en el 2012 como Fiesta Patrimonial de Interés Nacional, combina actos litúrgicos, procesiones, música tradicional y una participación ciudadana muy activa, reforzando así los vínculos sociales y la preservación de las tradiciones reusenses.

Según Vedrina, las primeras referencias documentales de la Fiesta Mayor de Reus fechan de 1347, cuando el obispo de Tarragona, Rafel de Riu, concedía indulgencias a los que participaban en la festividad. Desde entonces, la ciudad ha mantenido la continuidad de la celebración, que integra elementos religiosos, culturales y comunitarios.

La diputada subraya que la fiesta cumple los requisitos para obtener la distinción de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, que valora la antigüedad, continuidad, singularidad y proyección turística. Por este motivo, la PNL propone incorporar la Fiesta Mayor de Reus como Fiesta de Interés Turístico Nacional, colaborando con el Ayuntamiento y las entidades culturales en la recopilación de documentación patrimonial e histórica, y promoviendo su proyección como ejemplo de preservación de tradiciones y participación ciudadana.