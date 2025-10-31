El PP denuncia que el Baix Camp es la comarca más afectada por los 'okupas'

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en Reus pone el grito en el cielo con respecto al fenómeno de los ocupas y denuncia que en los últimos años la situación ha ido al alza a Reus y el Baix Camp. "Según datos de Interior el Baix Camp registró 416 entradas ilegales en viviendas el año 2023, siendo el dato más alto en el Campo de Tarragona. De estas, 224 estuvieron en Reus", asevera la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Reus, Sílvia Virgili, que asegura que la situación en el 2024 se agravó. Ante esta tesitura, los populares consideran que supone un agravio para los propietarios y que vulnera el derecho a la propiedad privada.

"Si son vulnerables las personas que ocupan una casa, los titulares de estas casas también lo son. La vulnerabilidad de los ocupas no lo tienen que resolver los propietarios, sino las administraciones", critica a Virgilio. Por este motivo, la diputada en el Congreso de los Diputados, Elisa Vedrina, acusa al gobierno español de bloquear una propuesta de ley aprobada en el Senado para permitir desalojos exprés en 24 horas, reforzar la protección de las comunidades de vecinos e impedir el empadronamiento de los ocupas.