El Arzobispado suspende el culto a la parroquia de la Puríssima Sang de Reus por la «situación irregular» de la Congregación

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha suspendido el culto, así como cualquier actividad pública, en la parroquia de la Puríssima Sang de Reus. El Arzobispado asegura que esta suspensión se mantendrá «mientras dure la situación irregular causada por parte de algunos miembros de la Congregación de la Puríssima Sang».

El pasado mes de octubre, Planellas cesó a la junta de gobierno de la entidad religiosa después de años de discrepancias. El detonante fue la salida de la Puríssima Sang de la Agrupació d'Associacions de Semana Santa de Reus. El Arzobispado ha trasladado la actividad pastoral de esta parroquia a la Prioral de Sant Pere.

El Arzobispado afirma que Planellas se ha visto «obligado» a tomar esta decisión «en prevención que esta situación se alargue indefinidamente». La junta de gobierno cesada, ya cerró la iglesia en octubre alegando que había que hacer obras en el templo. El Arzobispado reclamó las llaves del edificio a la junta, pero finalmente tuvo que personarse con un cerrajero para cambiar la cerradura del inmueble. Sin embargo, dicen que los intentos por reabrir la iglesia han estado «infructuosos».

Cuando se cesó la junta de la congregación, Planellas nombró comisario delegado de la entidad el abogado Javier Balañá de Eguía, para que la dirigiera temporalmente. Le encomendaron presidir una comisión asesora, reformaron los estatutos y revisaron y actualizaron el censo de congregantes para convocar unas elecciones a la entidad.