La arraigada tradición de los Retablos Vivientes llega a las 37 ediciones

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Con 37 ediciones, los Retablos Vivientes ya se han convertido en una tradición de Navidad bien arraigada en Reus. El Parque de Sant Jordi volvió a ser, ayer, el escenario de siete escenas que relatan el nacimiento de Jesús.

Decenas de personas se acercaron para disfrutar de la propuesta, organizada por el Patronat Foc Nou. Cautivador fue el momento que empezó a entonarse O Fortuna.

Antes de que los jóvenes iniciaran la representación, mosén Joaquim Fortuny, prior de Sant Pere, aprovechó la ocasión para pensar «en los pobres de hoy, y los sintecho, y todo el mundo que sufre». «Me hago una pregunta: ¿puedo hacer alguna cosa?», planteó, mientras enunciaba los episodios. También recordó a Antoni Gaudí y la Sagrada Familia.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, destacó que los Retablos Vivientes ya forman parte «del ADN de nuestra casa». Volverán a interpretarse los días 25, 26 y 27 de diciembre, a partir de las 19.30 horas.