La Navidad llena la Fira Centre Comercial de actividades familiares, personajes y un espectáculo de nieve

Este sábado, La Fira Centre Comercial se ha transformado en un gran escenario navideño con una programación pensada para todos los públicos, especialmente para las familias. Talleres infantiles, personajes populares, concursos e, incluso, un espectáculo de nieve han convertido la visita en una experiencia festiva y participativa.

En la planta -1, los más pequeños participan en un taller infantil para aprender a redactar la carta a los Reyes. El espacio, decorado con motivos de Navidad y equipado con mesas adaptadas a los niños, se llena de niños y niñas que escriben sus deseos. Una bicicleta, Lego, camisetas de su equipo.. son algunos de los regalos que los más pequeños escriben.

Los más pequeños han escrito la carta a los ReyesJúlia Camprubí Díez

A las cinco y media, pero todas las miradas se han centrado en el Grinch. Este ha recorrido todo el centro comercial, interactuando con los visitantes y poniendo para fotografías con grandes y pequeños. El momento más esperado de la jornada sin duda ha sido el espectáculo de nieve. Eso, pero no ha sido todo. El trono de Papá Noel se ha consolidado como otro de los espacios más concurridos donde las familias se han detenido para hacerse fotos.

A las siete de la tarde se ha celebrado un espectáculo de nieveJúlia Camprubí Díez

Todo se completa con la iluminación y la decoración navideña del centro, que lucen en cada rincón y sirven de telón de fondo para las imágenes de los visitantes. De esta manera La Fira Centre Comercial se ha consolidado como un espacio de encuentro y celebración, donde la Navidad se ha vivido intensamente durante toda la tarde.