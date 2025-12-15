Reus estrenará nuevo recorrido para la Cabalgata de Reyes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Cabalgata de Reyes de este año de Reus contará con un nuevo recorrido. La llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente será el 5 de enero a partir de las 16.30 h, en la plaza de Anton Borrell, donde serán recibidos por las autoridades municipales. Este 2026 las carrozas pasarán por el: paseo de Sunyer, plaza del Nen de les Oques, calle de Sant Joan, raval de Jesús, raval de Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, raval del Pallol, calle de la Selva del Camp, calle de la Amargura y, al llegar a la plaza del Pintor Fortuny, bajada de los Reyes por la calle de Llovera hasta la plaza del Mercadal para recoger las Llaves de la Ciudad.

En esta edición también habrá un tramo tranquilo para personas con sensibilidades sensoriales, ubicado en la calle de la Amargura entre las travesías de las calles de Salvador Espriu y calle de Nolla, y un espacio reservado para personas con movilidad reducida, situado en la raval del Pallol.

Daniel Recasens, concejal de Cultura y Política Lingüística, ha apelado «al juicio de todas las personas para que nos ayuden a no tener incidentes, ni con el paso de toda la comitiva de la Cabalgata ni con la recogida de caramelos». En total, durante el recorrido se repartirán 4 toneladas y media de caramelos.

La Cabalgata reusense cuenta con la colaboración de Bravium Teatre, Llops Teatre, los Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona y la Associació de Senegalesos, y los personajes Gia y Sió, que han acompañado a los niños de la ciudad con los cuentos del Calendario del Adviento, estarán presentes. También cuenta con la implicación de diferentes departamentos municipales: Brigadas, Guardia Urbana, Vía Pública, Medio Ambiente, Protección Civil, Servicios a las Personas y Derechos Sociales, Proyección de Ciudad y de Reus Cultura, que coordina todo el acontecimiento.

Recogida de cartas

Los pajes de Sus Majestades los Reyes de Oriente llegarán a Reus el lunes 29 de diciembre, a las 18 h, y saludarán a los ciudadanos desde el balcón de la Casa Rull. Desde este punto empezará un pasacalle por las calles del centro, que finalizará en la plaza del Mercadal.

La recogida de cartas será en la plaza de la Llibertat martes 30 de diciembre, de 17 a 20.30 h, y el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero de 10 a 20.30 h. Hay que destacar que también habrá dos franjas de hora tranquila, que será los días 2, 3 y 4 de enero, de 10 a 11 h y de 14.30 a 15.30 h.