Reus recibe la Capitalidad del Baloncesto Femenino de manos de Llinars del Vallès

Reus ha recibido este martes el relevo de la Capitalidad del Baloncesto Femenino 2026 en una ceremonia celebrada en Llinars del Vallès, ciudad que ha ostentado la capitalidad durante el 2025. El acto, donde se ha repasado todo el trabajo hecho, ha escenificado el traspaso en la capital del Baix Camp de este reconocimiento impulsado por la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), que distingue las ciudades comprometidas con la promoción del baloncesto femenino y con la igualdad de oportunidades a través del deporte.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha recibido el testigo de manos del alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, y del presidente de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, en un acto donde ha asistido acompañada por el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín, y que ha reunido autoridades, representantes institucionales, clubs, jugadoras y familias vinculadas al baloncesto.

Durante su intervención, Guaita ha agradecido la confianza de la federación y ha destacado que «Reus cree firmemente que el deporte, y muy especialmente el deporte femenino, es una herramienta poderosa para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y con más oportunidades para todo el mundo». También ha subrayado el compromiso de la ciudad para «convertir en el 2026 en un año de visibilización del talento femenino, de igualdad y de valores vinculados al deporte».

Antes de Reus, las capitales del baloncesto femenino han sido los municipios de Llinars, Vic, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar y Manresa.