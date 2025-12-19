La ciudadanía propone más de 180 proyectos en la cuarta edición de los Presupuestos Participativos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La cuarta edición de los Presupuestos Participativos cerró al mediodía la fase de presentación de propuestas superando las 180 ideas planteadas entre el portal web, el punto de interacción móvil y los talleres participativos. La ciudadanía ha aprovechado la ocasión para reclamar mejoras del alumbrado en diferentes puntos, así como la creación de más pasos de peatones, la habilitación de nuevas fuentes y lavabos públicos —y opciones móviles para acontecimientos culturales de las entidades— y la ampliación de la red de carriles bici y de las paradas de la Ganxeta.

Parte de las iniciativas buscan construir una ciudad plenamente inclusiva, con medidas como adaptar todos los semáforos para personas con discapacidad visual y conseguir que las esquinas y las aceras sean accesibles. En la lucha contra la discriminación y el refuerzo de la cohesión social, se sugiere crear un festival anual LGTBI+.

Para el bienestar y la integración de los jóvenes, hay propuestas como instalar ventiladores o aire acondicionado en las escuelas públicas, crear espacios de juego y ocio para niños y renovar los equipamientos existentes —también garantizar la sombra—, mejorar las instalaciones del Casal de Joves o facilitar carteleras en el exterior de los institutos para compartir contenidos de interés.

El incivismo es uno de los agravios que denuncia más gente. Para intentar mitigar los casos en que los dueños de los perros dejan sus necesidades en la vía pública, la población propone que se coloquen papeleras con bolsas para recoger las defecaciones, a fin de que nadie tenga excusa, y acondicionar nuevos pipi-canes. Asimismo, se pide que se utilicen sonómetros o medidores de decibelios para combatir la contaminación acústica en determinados lugares.

Para fomentar el deporte, se propone crear una piscina cubierta, una pista de patinaje y una de pumptrack, un circuito modular con curvas y ondulaciones que permite practicar disciplinas sobre ruedas como el ciclismo o el skate. También, que haya más zonas de calistenia al aire libre.

El aprovechamiento de las zonas verdes y los parques, así como la ampliación de estos, es una de las reivindicaciones más repetidas. En el caso del Parque de Mas Iglesias, el vecindario ha sugerido que se alce una sala polivalente, con una estructura de cúpula geodésica, para llevar a cabo actividades como el yoga o ejercicios de flexibilidad en un entorno natural y de tranquilidad y, al mismo tiempo, ofrecer refugio, por momentos en que la climatología o la temperatura no acompañe, y un espacio de exposiciones, talleres y conferencias. El presidente de la asociación de vecinos Defensa Parc Mas Iglesias y proponente de la idea, Òscar Mendoza, explica que la voluntad es «potenciar el parque y darle valor».

Otras propuestas destacadas son reforzar la señalización y explicación de la historia y el patrimonio reusense y colocar puntos de recarga de patinetes eléctricos. También se recuerdan reclamaciones históricas, como construir pasarelas que superen la vía del tren o disponer de un aparcamiento de autocaravanas con los servicios necesarios.

Siguientes fases

A partir de ahora, una comisión técnica comprobará que los proyectos presentados reúnen los requisitos fijados y se llevará a cabo una valoración económica de los finalistas para poder clasificarlos en la correspondiente categoría de pequeños o grandes. Si se aceptan más de 60 ideas, a finales de marzo se activará la etapa de preselección. Si no, el periodo de votación oficial de las candidaturas se abrirá el 9 de abril y estará abierto hasta el 8 de mayo del 2026, según el calendario previsto.

Esta edición de los Presupuestos Participativos cuenta con una dotación de 750.000 euros. Les iniciativas presentadas se dividen en dos categorías: pequeños proyectos —con un coste de hasta 50.000 euros— y grandes proyectos —entre 50.000,01 y 150.000 euros. Para ser elegibles, las opciones compartidas tienen que cumplir condicionantes como ser realizables técnicamente, no contradecir los planes vigentes, ser viables económicamente o no comportar coste extra de mantenimiento más allá del ordinario.

Proyectos ejecutados

Les ediciones previas de los Presupuestos Participativos han permitido convertir en realidad una treintena de ideas facilitadas por la ciudadanía. Algunos ejemplos son la instalación de una barandilla límite entre la avenida de Prat de la Riba y la Escuela Prat de la Riba, para separar el tránsito rodado de la salida de los alumnos; la instalación de un sistema de control de la velocidad de los vehículos a su paso por el camino de Valls, con un cojín berlinés y un radar pedagógico; o la colocación de desfibriladores en los centros cívicos de Reus.