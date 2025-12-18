INSTITUCIONES
La Autoridad Portuaria de Tarragona fortalece los vínculos cono Reus
El comité ejecutivo celebró la última sesión del año en Reus
El Comité Ejecutivo de la Autoritat Portuària de Tarragona ha celebrado la última sesión del año en Reus. El equipo directivo del Puerto de Tarragona se desplazó a la sede del Círcol con la intención de evidenciar y fortalecer las relacionas con las instituciones del territorio.
La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Mario Basora; y la presidenta del Círcol, Patrícia Terradellas, asistieron al inicio de la reunión y destacaron la importancia de que encuentros de este tipo se celebran en la capital del Baix Camp.
El presidente del Puerto, Santiago J. Castellà, afianzó este vínculo destacando la visión y el compromiso metropolitano del Puerto de Tarragona. De hecho, la institución celebró una reunión en Vila-seca en octubre y, la semana pasada, se comprometió a llevar a cabo una en Valls el próximo año; gestos que buscan potenciar el papel como agente regional y metropolitano.