Port Tarragona entra a la presidencia de BCL e inaugura una nueva etapa logística

El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, es desde este viernes el nuevo presidente de Barcelona Catalunya Centre Logístico (BCL), una de las entidades más relevantes del sector logístico del país. La asamblea general ha aprobado que, a partir de ahora, los puertos de Barcelona y Tarragona compartan y alternen la presidencia, una decisión que refuerza el peso estratégico del territorio en el conjunto de la logística catalana y mediterránea.

Hasta ahora, la presidencia se había alternado entre el Puerto de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca, pero la nueva etapa de colaboración entre puertos ha permitido incorporar Tarragona como tercer organismo con capacidad de liderazgo. La propuesta ha contado con el apoyo del Comité Ejecutivo y ha sido ratificada por los socios de BCL. Paralelamente, la entidad ha aprobado incorporar una cuarta vicepresidencia, que ocupará el presidente saliente, José Alberto Carbonell.

Una alianza clave entre Barcelona y Tarragona

La nueva presidencia es fruto de las sinergias que los dos puertos han establecido los últimos años para impulsar proyectos comunes. La voluntad es avanzar en una estrategia conjunta que mejore la competitividad logística del país y sitúe Cataluña como un actor destacado en el Mediterráneo.

Según Carbonell, “los puertos de Barcelona y Tarragona abrimos una nueva etapa con una visión compartida, trabajando como si fuéramos una sola infraestructura al servicio del sistema logístico catalán”. Castellano ha agradecido la confianza depositada y ha destacado que el paso de Port Tarragona a la presidencia “situará Cataluña a la vanguardia de la logística y dará más proyección en el territorio”.

Castellano ha resaltado que esta nueva etapa coincide con un momento clave para el crecimiento del puerto tarraconense, que está impulsando proyectos estratégicos como la llegada del ancho europeo, la terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo, la ampliación de la terminal ferroviaria de la Boella y la futura terminal multipropósito del Muelle de Andalucía, además del desarrollo de la ZAL. “Estos proyectos cambiarán las lógicas actuales de la logística y harán de Tarragona un auténtico hub de referencia al nordeste peninsular”, ha afirmado.