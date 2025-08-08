Memoria Democrática, «en disposición» de intervenir cuando «se localice la fosa» de Pich Aguilera

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

A estas alturas, todavía no se ha localizado la ubicación concreta de la posible fosa de la finca de la antigua fábrica textil de Pich Aguilera. El Ayuntamiento de Reus ha accedido para intentar encontrar indicios, sin éxito. «Sin la localización precisa del pozo, no es posible ni viable plantear ninguna actuación arqueológica concreta», expresan fuentes de la Dirección General de Memoria Democrática, tal como adelantó el Diari de Tarragona.

No obstante, no descartan actuar en caso de que la investigación fructifique. «La Dirección General de Memoria Democrática está en disposición de hacer una evaluación y, en caso de que fuera posible, una intervención en el momento en el que se localice la fosa», prosiguen.

La finca fue uno de los cuatro solares que el consistorio presentó a la Generalitat de Catalunya en la reserva pública para pisos sociales. La consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, aseguró, en su visita a Reus, que se está «trabajando» en las propuestas recibidas para que «todos los solares puestos a disposición se conviertan en hogares». En este contexto, Memoria Democrática apunta que, si se acaban ejecutando obras, «habrá que establecer en el proyecto los controles arqueológicos correspondientes».

En el último pleno, la concejala de Urbanismo, Marina Berasategui, explicó que «en caso de que nos encontremos, cuando empecemos la transformación de este solar, que haya evidencias físicas (de la posible fosa), evidentemente se pararían las obras». Con la documentación y los testimonios y registros recopilados hasta el momento, sin embargo, «no hay bastantes evidencias físicas de dónde se tendrían que hacer estos trabajos».

Asimismo, la edil adelantó que se han iniciado las tareas de modificación puntual del planeamiento «que haría posible que este proyecto sea ejecutable por parte de la Generalitat». A lo largo del año, el director general de Memoria Democrática y el Ayuntamiento han mantenido contactos para conocer los antecedentes del caso, poner en contexto la situación y encontrar una solución consensuada y coordinada.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ya comentó que, si se encontraran restos humanos, «se tienen que sacar, identificar y dignificar». La presencia de la fosa, catalogada como «probable» en el Banco de la Memoria Democrática, volvió a salir a la luz con la puesta en venta de la finca el último cuatrimestre del 2024.

La voz de los historiadores

Los historiadores locales, como Joan Olivella y Cristian Muñoz, pidieron, desde el primer momento, que se investigue la presencia de la posible fosa y llegaron a colocar dos carteles explicando la historia del entorno —la Escuela del Trabajo, el actual Instituto Baix Camp, fue utilizada como fábrica de aviación y armamento y como centro de reclusión.

Por su parte, Joan Navais pudo conocer a Antoni Batlle, el testigo que dejó por escrito que, entre la Escuela del Trabajo y las naves de la fábrica de tejidos, estaba el pozo. «Me lo explicó y, de la manera que lo hizo, yo me creo que sea verdad», expresa.