Los acusados de los dos clanes rivales de Reus declaran que no participaron en el tiroteo y que no estaban enemistados

Los cinco hombres acusados de varios delitos, entre ellos de homicidio en grado de tentativa, sus abogados y el tribunal, al inicio del juicio que se celebra en la Audiencia de Tarragona.ACN

Los cinco hombres acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por haber participado en un tiroteo el 17 de enero de 2024 en el barrio de Sant Josep Obrer de Reus han negado su participación. En la declaración hecha este viernes en la Audiencia de Tarragona, los investigados han asegurado que no dispararon ningún tiro y que no tenían una relación de enemistad.

Los tres hermanos del clan de 'Los Periquetes' han dicho que se llevaron el arma que llevaba su padre hacia el piso de uno de ellos, una vez se acabaron los tiros para tranquilizarlo. Los procesados del otro grupo han afirmado que no estaban en el lugar de los hechos.

Todos han renunciado a los 20.000 euros de indemnización solicitados por Fiscalía, que les pide penas de hasta 32 años de prisión. Las defensas han pedido al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial que no prorrogue la prisión preventiva con los argumentos que no hay riesgo de fuga. El plazo de los dos años acaba a principios del próximo año.

El juicio se reanudará a mediados de enero cuando se ha previsto que el ministerio fiscal y las defensas presenten los informes finales. Con todo, Fiscalia ya ha avanzado que mantendrá las penas de prisión, de 32 y 20 años, aunque retirará los 20.000 euros de responsabilidad civil que les solicita ya que los acusados han renunciado en esta indemnización.