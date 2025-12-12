El aeropuerto de Reus supera los 5.400 pasajeros en noviembre, un 22,2% más que el año pasado

El aeropuerto de Reus ha registrado a 5.406 pasajeros durante el pasado mes de noviembre. Representa un 22,2% más que durante el mismo periodo de 2024. Según fuentes de Aena de este viernes, desde principios de año, han pasado por el aeropuerto de Reus 1.335.975 viajeros, un crecimiento anual del 13,2%, que en el mismo periodo de 2024.

También crecen las operaciones desde enero a noviembre. En estos once meses, la cifra de movimientos asciende a los 22.008 vuelos, un 5,1% más en comparación con los mismos meses del año pasado. Justamente el incremento en el mes de noviembre de este año es notable. Se han gestionado 1.486 operaciones, hecho que representa un aumento del 16,5% con respecto a noviembre de 2024.