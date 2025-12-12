El reusense Andreu Buenafuente finalmente no presentará las campanadas de fin de año en La 1 de TVE

El presentador reusense Andreu Buenafuente no estará finalmente al frente de las campanadas de TVE. El humorista, que debía despedir el año desde la Puerta del Sol junto a su pareja, Silvia Abril, ha decidido renunciar debido a la baja médica que mantiene desde hace semanas. La decisión se ha hecho pública a través de un vídeo difundido por su productora, El Terrat, donde explica que necesita prolongar su periodo de descanso.

En el mensaje, Buenafuente detalla que debe alargar el parón en su agenda profesional por recomendación médica, después de sufrir un episodio de estrés que le obligó a detener su actividad. El presentador insiste en que su intención es recuperarse con calma y sin acelerar el proceso: “Hay que estar bien para volver”, señala en el vídeo, en el que subraya que no ve adecuado forzarse para un evento tan exigente como las campanadas.

RTVE, por ahora, no ha anunciado quién ocupará su lugar ni el de Abril en la retransmisión más vista del año. La cadena pública había confiado inicialmente en que Buenafuente estaría recuperado a tiempo, pero finalmente ha aceptado su decisión y ha mostrado su apoyo al presentador, un gesto que él mismo ha agradecido públicamente.

En el vídeo, de casi cuatro minutos, el cómico relata cómo vivió el episodio que lo llevó a frenar su ritmo laboral. Explica que la acumulación de trabajo y la autoexigencia acabaron pasándole factura hasta el punto de necesitar detenerse. También agradece la comprensión tanto del público como de los equipos de televisión y radio con los que colabora, un respaldo que asegura que le está ayudando en el proceso de recuperación.

Buenafuente, que actualmente presenta el programa Futuro imperfecto en La 1 —espacio en el que Silvia Abril participa regularmente—, reconoce que por ahora no se marca plazos para volver y que lo prioritario es estabilizarse. Abril, por su parte, mantiene una intensa actividad profesional, incluyendo su participación en la película española más taquillera del año, Padre no hay más que uno 5.