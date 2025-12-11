El motivo por el que casi el 70% de los tarraconenses asegura que no disfrutará de la Navidad

El 57,6% de los encuestados en Tarragona coincide con alguien que encaja con la definición de "cuñao" al menos dos veces durante las fiestas.Cedida

El 68,6% de los tarraconenses afirma que no podrá disfrutar plenamente de la Navidad este año debido a la presencia de familiares y amigos “cuñaos”, según un estudio realizado a 10.000 personas por casino.org. El término, muy presente en redes sociales durante estas fechas, describe a quienes imponen sus opiniones, hacen comentarios inoportunos o generan tensiones en las reuniones familiares.

Los datos indican que el 57,6% de los encuestados en Tarragona coincide con alguien que encaja en esta definición al menos dos veces durante las fiestas, especialmente en celebraciones como Fin de Año y el día de Reyes. Además, un 22,1% asegura que se encontrará con su “cuñao” en cada comida o cena navideña, mientras que un 25,9% pasará todas las reuniones con una persona que identifica como tal.

El estudio también perfila al “cuñao tipo” en la provincia: un hombre perteneciente a la Generación X (entre 44 y 59 años), con tendencia política de derechas (30,1%), una estatura de entre 1,50 y 1,60 metros y un atractivo valorado con una media de 2,9 sobre 5. En cuanto a sus temas de conversación habituales, destacan la política (83,6%), las historias personales de veracidad dudosa (68,3%), la economía (60%) o los deportes (58,8%).

Los conflictos más habituales que genera esta figura se deben, según el 70,5% de los tarraconenses, a su insistencia por tener siempre la razón. Le siguen las preguntas incómodas o invasivas (63,1%) y las bromas que los demás no consideran tan “inofensivas” como quien las hace (44,7%). Ante situaciones tensas provocadas por estas actitudes, el 58,9% reconoce que los confronta y el 53,8% intenta cambiar de tema para evitar discusiones.

El psicólogo y profesor Joan Gea explica que convivir durante las fiestas con personas narcisistas implica enfrentarse a una constante búsqueda de validación y a una autoestima frágil que acostumbra a eclipsar las necesidades de quienes les rodean. Reconocer esa inseguridad subyacente, señala, puede ayudar a establecer límites y preservar la estabilidad emocional durante los encuentros familiares.

El informe también apunta que el “cuñao” presume habitualmente de sus supuestas habilidades: dar buenos consejos de vida (81,6%), destacar en trabajos manuales (76%), conducir mejor que los demás (71,5%) o incluso desenvolverse bien en la cocina (57,4%). En redes sociales, su presencia es especialmente notable en Twitter/X (71,3%) y Facebook (64,3%), aunque aumenta su actividad en Instagram (51,8%). Pese a ello, el 76,6% de los encuestados asegura que no lo considera un “trol”.