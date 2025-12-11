Sociedad
La Brigada Ràpida de Reus ya hace 7 actuaciones diarias: así se ha acelerado la respuesta a incidencias
El grupo dedicado a la vía pública hace más de 1.800 actuaciones en su primer año de funcionamiento
La Brigada de Intervenció Ràpida (BIR) de Reus ha hecho 1.832 actuaciones en su primer año de funcionamiento, una media de 7 cada día y que representan el 21% de todas las actuaciones en la vía pública que se han hecho en la ciudad (8.389). Esta brigada es un equipo específico creado para responder de manera inmediata a situaciones e incidencias de la vía pública y ha permitido "agilizar" la respuesta y ser más eficientes en el mantenimiento del espacio público. El consistorio prevé reforzar el servicio con una aplicación para dispositivos móviles, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y donde la ciudadanía podrá denunciar en línea las incidencias. Les brigadas municipales de Reus han hecho 14.336 actuaciones durante el 2025.
Este año, el Ayuntamiento de Reus ha incorporado a 19 personas a las brigadas municipales, entre peones y oficiales, a las unidades de logística, cerrajería, pintura, obra civil, mobiliario, carpintería y jardinería.