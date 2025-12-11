La Brigada Ràpida de Reus ya hace 7 actuaciones diarias: así se ha acelerado la respuesta a incidencias

La Brigada de Intervenció Ràpida (BIR) de Reus ha hecho 1.832 actuaciones en su primer año de funcionamiento, una media de 7 cada día y que representan el 21% de todas las actuaciones en la vía pública que se han hecho en la ciudad (8.389). Esta brigada es un equipo específico creado para responder de manera inmediata a situaciones e incidencias de la vía pública y ha permitido "agilizar" la respuesta y ser más eficientes en el mantenimiento del espacio público. El consistorio prevé reforzar el servicio con una aplicación para dispositivos móviles, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y donde la ciudadanía podrá denunciar en línea las incidencias. Les brigadas municipales de Reus han hecho 14.336 actuaciones durante el 2025.

Este año, el Ayuntamiento de Reus ha incorporado a 19 personas a las brigadas municipales, entre peones y oficiales, a las unidades de logística, cerrajería, pintura, obra civil, mobiliario, carpintería y jardinería.