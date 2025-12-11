La Gran Recapte pierde 70 toneladas en un año en Tarragona y el Banco de Alimentos pide más apoyo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Gran Recapte de este año ha cerrado en las comarcas de Tarragona con una recogida provisional de 95 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, una cifra inferior a la del 2024, marcada entonces por la emergencia provocada por la DANA que movilizó donaciones extraordinarias por todo el país. A pesar de este descenso, el Banco de los Alimentos destaca que las aportaciones siguen llegando de manera constante a través de entidades, asociaciones, municipios y empresas, hecho que podría incrementar el total en las próximas semanas.

El año pasado, la recogida alcanzó los 165.700 kilos, con especial protagonismo de productos como la leche, el aceite, las conservas y los artículos de higiene personal y femenina. Este año, la clasificación de las donaciones se ha llevado a cabo durante tres semanas en el Almacén Jubus de Reus, en la carretera de Alcolea. En este espacio, unas 465 personas —entre entidades, fundaciones y centros educativos— han trabajado mañana y tarde para ordenar los alimentos según tipología y caducidad antes de distribuirlos a las entidades sociales que atienden personas en situación de pobreza.

A pesar del descenso en kilos recogidos, El Gran Recapte ha vivido un incremento significativo de personas voluntarias. En total, 2.173 personas han participado activamente en la campaña en la demarcación, superando la cifra del año pasado. Han animado a la ciudadanía a colaborar, transportado donaciones, aportado materiales y colaborado en la clasificación en el almacén. Aunque no se han alcanzado récords absolutos, una parte importante de este voluntariado ha cubierto más de un turno y varios días, reforzando puntos de recogida que requerían más apoyo.

Desde el Banco de los Alimentos de las Comarcas de Tarragona, se hace un llamamiento a mantener las donaciones económicas para conseguir igualar las cifras de 2024. Les aportaciones se pueden hacer a través de la web granrecapte.org o mediante Bizum al código 01836. La entidad subraya que, en un contexto de incertidumbre y desinformación, es más importante que nunca dar apoyo a las personas que más lo necesitan, ya que “nunca se sabe cuando alguien próximo puede necesitar ayuda”.