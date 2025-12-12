Una decena de comercios locales crean un vale de regalo por Navidad

Fotografía de archivo de la calle de Llovera de Reus durante la campaña de Navidad 2024-2025.Tjerk van der Meulen

Una decena de establecimientos de Reus se han unido para crear un vale de regalo para fomentar las compras de proximidad durante la campaña de Navidad. Los negocios participantes abarcan sectores como la restauración, la artesanía o la cultura. En concreto, son Numon, Colmadó Baró, Côté Sud, La Caseta de l'Arbre, Batabat, El Árbol, La Black, Le Bistrot, Crêperie Kenavo i Llibreria Gaudí.

Con el lema Por Navidad, escoge comercio local. Compras con corazón, muy cerca, la iniciativa estará activa hasta el 10 de enero.

Bénédicte Ronco, al frente de Kenavo, explica que uno de los rasgos interesantes es que «el vale no se tiene que intercambiar en sólo un establecimiento o en un mismo día». «Por ejemplo, si la persona que lo compra pone un valor de 50 euros, se pueden gastar, por ejemplo, 15 euros en La Black, 10 en Le Bistrot, 10 en la Llibrería Gaudí...», detalla.