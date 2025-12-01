Descuentos, premios y tradición: la Unió de Botiguers de Reus arranca con “50 Nadals amb tu”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unió de Botiguers de Reus ha presentado este lunes, 1 de diciembre, la campaña de Navidad “50 Nadals amb tu”, en un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa Sandra Guaita y la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó. Ambas han destacado el papel esencial del comercio de proximidad y la importancia de reforzar la identidad comercial de la ciudad.

Guaita ha subrayado que el Ayuntamiento “siempre quiere estar al lado de las entidades comerciales para hacerlas más fuertes”, y ha animado a la ciudadanía a apostar por el comercio local: “En las cartas de los Reyes, se tiene que pedir comercio de proximidad”. La presidenta de la Unió de Botiguers, Rosa Lucas, ha remarcado que este año, en el que la entidad ha celebrado su 50.º aniversario, “Reus tiene que vivir la Navidad en su comercio de proximidad”.

Como reclamo central, la Unió de Botiguers sorteará más de medio centenar de productos y experiencias entre todas a las personas que compren en los establecimientos adheridos entre el 10 de diciembre y el 5 de enero. Entre los premios destacan una televisión de 43 pulgadas, un año de Internet gratuito, un fin de semana para dos personas y múltiples propuestas de moda, belleza, restauración y servicios. Los obsequios estarán expuestos en el local cedido del Passeig Comercial el Paiol, nuevo asociado de la entidad.

¿Otro de los puntos fuertes es el proyecto educativo “On és el tió?” creado por el alumnado del Itinerari Formatiu Específic del Institut Domènech i Montaner. Diecinueve comercios participarán en una ruta mágica en que los niños tendrán que encontrar el leño escondido en cada establecimiento y sellar su pasaporte navideño hasta llegar al Gran Leño de Reus. “Es una manera de hacer ciudad”, ha explicado Macià, uno de los alumnos impulsores.

La campaña también incluye descuentos de 30 minutos en los aparcamientos municipales adheridos en la ZBE y un amplio programa de talleres en el local de la Unió de Botiguers, con actividades accesibles para todas las edades como juegos de mesa, cuenta cuentos, scrapbooking y propuestas inclusivas con entidades como Supera't. “Hace falta un comercio amable donde todo el mundo sea bienvenido”, ha afirmado Mònica Bellido, responsable de la asociación.