La construcción de la guardería municipal L'Ametller, a partir de enero

La ciudad está cada vez más cerca de tener un nuevo jardín de infancia. El Ayuntamiento de Reus y la empresa M. y J. Gruas, S. A. ya han formalizado el contrato para construir la nueva guardería municipal L'Ametller. Fuentes municipales apuntan que todavía no se ha fijado la fecha para la colocación de la primera piedra, pero que el acto se producirá después de las fiestas de Navidad, previsiblemente en enero.

El contrato para llevar a cabo las obras se adjudicó por un importe de 2.842.416,47 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución se ha fijado en diez meses, a partir de la fecha de firma del acta de replanteo, que marca el inicio de la actuación. En consecuencia, el nuevo jardín de infancia municipal tendría que estar terminado a finales del 2026.

El nuevo equipamiento se levantará dentro del actual recinto de la Escuela Eduard Toda y permitirá la creación de una isla educativa completa, de los 0 a los 16 años, en un mismo entorno, teniendo en cuenta, también, la presencia del Instituto Roseta Mauri. El proyecto se ha trabajado con los conceptos de arquitectura ancha, transparente y luminosa, adaptada al contexto climático, la eficiencia energética, la sostenibilidad material y la calidad ambiental.

De hecho, la nueva escuela dispondrá de una zona exterior vinculada directamente con las aulas y organizada de manera funcional para favorecer el juego libre, la experimentación y el contacto directo con el entorno. El patio principal se extenderá longitudinalmente a lo largo de las clases, garantizando el acceso directo desde cada una. Se encontrará parcialmente cubierto por un porche de transición para protegerse del sol y la lluvia y que permitirá celebrar actividades al aire libre durante todo el año. Este patio integrará zonas de juego con elementos fijos, superficies blandas y espacios naturales. Además, se prevé la incorporación de materiales cálidos y texturas que favorecen el desarrollo sensorial de los niños.