El Ayuntamiento de Reus adjudica las obras de la nueva guardería municipal l'Ametller

El Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a la empresa M. I. J. Gruas, S. A. el contrato de obras de construcción de la nueva guardería municipal l'Ametller con un presupuesto de 2.842.416,47 euros (IVA incluido). El nuevo equipamiento educativo se levantará dentro del actual recinto de la escuela Eduard Toda, que dispone de espacio suficiente reservado para usos educativos como para acoger el nuevo equipamiento. El contrato está pendiente de formalización.

La ubicación, en la zona sur de la ciudad donde se prevé un importante crecimiento en los próximos años, permitirá generar una isla educativa cumplida, del servicio educativo de 0 a 16 años, formada por la nueva EBM, la escuela de primaria Eduard Toda y el instituto de secundaria Roseta Mauri.

Imagen virtual del proyecto del jardín de infancia municipal L'Ametller.Ayuntamiento Reus

El proyecto apuesta por una arquitectura ancho, transparente y luminosa, adaptada al contexto climático, poniendo en valor la eficiencia energética, la sostenibilidad material y la calidad ambiental como pilares de su relación con el entorno.