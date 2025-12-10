Viral
El gran cambio de Reus: los 20 megaproyectos que transformarán la ciudad de arriba a abajo
La ciudad avanza con decenas proyectos estratégicos que redibujan especialmente su zona sur
Reus vive una transformación sin precedentes. Más de 120 millones de euros en inversiones —ya en marcha o programadas— están activando un cambio profundo en movilidad, cultura, urbanismo, vivienda y educación. La ciudad avanza con decenas de proyectos estratégicos que redibujan especialmente su zona sur, a día de hoy epicentro de las actuaciones de mayor impacto.
Desde las elecciones del 2023, la alcaldesa, Sandra Guaita, y el resto de miembros del equipo de gobierno han tenido la posibilidad de cortar la cuerda de equipamientos que habían empezado a dibujarse años atrás. Es el caso de la Bassa Nova, recuperada como espacio de recreo y valor patrimonial, o el Centre Cívic Gregal, en el barrio Niloga.
En el 2026, se espera la conclusión de gran cantidad de obras, como la remodelación de la calle Ample y la plaza del Pintor Fortuny, ampliando el espacio destinado al paso y disfrute de los peatones; la transformación del Centre Catòlic en obrador escénico o la renovación de la sala inmersiva del Gaudí Centre, un primer paso pasa actualizar el edificio y la museografía en su integridad y que tendría que estar completada para conmemorar el centenario de la defunción del arquitecto que le da nombre.
Uno de los grandes problemas de la sociedad es la falta de vivienda y, en Reus, será en el primer semestre del 2026 cuando estén a punto las promociones del Complex Riera y de Mas Iglesias, dos iniciativas financiadas con fondos Next Generation, un regalo que obliga a ajustarse el cinturón y apretar el acelerador para evitar perder la subvención.
No obstante, ya se avisaba de que el sur sería el escenario de grandes inversiones. El Pla de Barris, en caso de que la propuesta reusense sea seleccionada, permitirá acelerar una evolución que ya prevé el alzamiento de nuevas estaciones de autobuses y tren, un jardín de infancia o la transformación de un barrio, el Carrilet, entorno a su mercado.
En un futuro, hay ideadas más iniciativas, como el eventual traslado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcción del Pabellón del Molinet. En el norte, el vecindario espera el soterramiento de las Torres del Pinar, pero también la reforma del ICASS, el traslado de la Escola Els Ganxets o la cesión de la playa de vías.
Las grandes inversiones a menudo traspasan las fronteras de los gobiernos municipales. Por eso, requieren, sobre todo, la colaboración y el consenso entre múltiples agentes.
Los 20 proyectos más importantes del nuevo Reus
1. Recuperación de la Bassa Nova
- INICIO: Diciembre 2024
- FINAL: Septiembre 2025
- PRESUPUESTO: 1,1 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus
2. Reurbanización de la calle Ample y de la plaza Pintor Fortuny
- INICIO: Febrero 2025
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 2,3 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus
3. Soterramiento de las torres del Pinar
- INICIO: Finales 2025 - Principios 2026
- FINAL: 2027
- PRESUPUESTO: 3,6 MEUR
- EJECUCIÓN: Aj. Reus i Castellvell, ICAEN
4. Reforma del Gaudí Centre
- En fase de adjudicación de la primera fase
- FINAL: 2026 (previsión de la 1.ª fase)
- PRESUPUESTO: 3,7 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento
5. Transformación del Centre Catòlic en obrador escénico
- INICIO: Septiembre 2025
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 2,3 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Diputación
6. Construcción del Centre Cívic Gregal
- INICIO: Febrero 2023
- FINAL: Enero 2025
- PRESUPUESTO: 2,3 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus
7. Complejo Riera con pisos y parking
- INICIO: Noviembre 2023
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 22 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Agencia de la Vivienda
8. Regeneración urbanística del barrio del Carme
FINAL: 2030 (previsión fin de obras)
PRESUPUESTO: 10,5 MEUR
EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Incasòl, CatSalut
9. Consolidación y reforma del Vapor Vell
- INICIO 1.ª FASE: Marzo 2025
- INICIO 2.ª FASE: 2026
- PRESUPUESTO: +682.500 €
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Diputación
10. Remodelación de la calle del Doctor Ferran
- INICIO: Septiembre 2025
- FINAL: 2026 (1.ª fase)
- PRESUPUESTO: 600.000 €
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento
11. Reforma y ampliación del Parque de Bomberos
- INICIO: Verano 2026 (previsión)
- PRESUPUESTO: 4,7 MEUR
- EJECUCIÓN: Generalitat
12. Construcción del edificio InnoReus (Cepid 2)
- En fase de concurso de proyectos
- PRESUPUESTO: +410.000 €
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento
13. Conversión de la calle Astorga en un eje cívico
- En fase de redacción del proyecto
- FINAL: 2025 (redacción)
- PRESUPUESTO: 4,2 MEUR
- EJECUCIÓN: AYUNTAMIENTO
14. Creación de balsas renaturalizadas
- INICIO: Mayo 2025 (adjudicación)
- FINAL: 2025 (previsión)
- PRESUPUESTO: 1 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Next Generation
15. Viviendas de alquiler social en Mas Iglesias
- INICIO: Septiembre 2024
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 17,4 MEUR
- EJECUCIÓN: Adjudicataria, Next Generation
16. Nueva guardería municipal L'Ametller
- Contrato de obras adjudicado
- FINAL: 2026 (previsión)
- PRESUPUESTO: 2,8 MEUR
- EJECUCIÓN: AYUNTAMIENTO
17. Reordenación urbana del Carrilet
- INICIO LICITACIONES: 2026
- PRESUPUESTO: 15 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, FEDER
18. Reforma Museo de Arte e Historia
- INICIO: Marzo 2025
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 2,4 MEUR
- EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Estado
19. Ejecución de la nueva estación de autobuses
- INICIO: 2025 (licitación de la redacción del proyecto)
- PRESUPUESTO: 20 MEUR
- EJECUCIÓN: Generalitat
20. Construcción de la estación de Reus-Bellissens
- INICIO: Verano 2024
- FINAL: 2026
- PRESUPUESTO: 9,8 MEUR
- EJECUCIÓN: Adif, Ayuntamiento