El gran cambio de Reus: los 20 megaproyectos que transformarán la ciudad de arriba a abajo

Reus vive una transformación sin precedentes. Más de 120 millones de euros en inversiones —ya en marcha o programadas— están activando un cambio profundo en movilidad, cultura, urbanismo, vivienda y educación. La ciudad avanza con decenas de proyectos estratégicos que redibujan especialmente su zona sur, a día de hoy epicentro de las actuaciones de mayor impacto.

Desde las elecciones del 2023, la alcaldesa, Sandra Guaita, y el resto de miembros del equipo de gobierno han tenido la posibilidad de cortar la cuerda de equipamientos que habían empezado a dibujarse años atrás. Es el caso de la Bassa Nova, recuperada como espacio de recreo y valor patrimonial, o el Centre Cívic Gregal, en el barrio Niloga.

En el 2026, se espera la conclusión de gran cantidad de obras, como la remodelación de la calle Ample y la plaza del Pintor Fortuny, ampliando el espacio destinado al paso y disfrute de los peatones; la transformación del Centre Catòlic en obrador escénico o la renovación de la sala inmersiva del Gaudí Centre, un primer paso pasa actualizar el edificio y la museografía en su integridad y que tendría que estar completada para conmemorar el centenario de la defunción del arquitecto que le da nombre.

Uno de los grandes problemas de la sociedad es la falta de vivienda y, en Reus, será en el primer semestre del 2026 cuando estén a punto las promociones del Complex Riera y de Mas Iglesias, dos iniciativas financiadas con fondos Next Generation, un regalo que obliga a ajustarse el cinturón y apretar el acelerador para evitar perder la subvención.

No obstante, ya se avisaba de que el sur sería el escenario de grandes inversiones. El Pla de Barris, en caso de que la propuesta reusense sea seleccionada, permitirá acelerar una evolución que ya prevé el alzamiento de nuevas estaciones de autobuses y tren, un jardín de infancia o la transformación de un barrio, el Carrilet, entorno a su mercado.

En un futuro, hay ideadas más iniciativas, como el eventual traslado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcción del Pabellón del Molinet. En el norte, el vecindario espera el soterramiento de las Torres del Pinar, pero también la reforma del ICASS, el traslado de la Escola Els Ganxets o la cesión de la playa de vías.

Las grandes inversiones a menudo traspasan las fronteras de los gobiernos municipales. Por eso, requieren, sobre todo, la colaboración y el consenso entre múltiples agentes.

Los 20 proyectos más importantes del nuevo Reus

1. Recuperación de la Bassa Nova INICIO: Diciembre 2024

FINAL: Septiembre 2025

PRESUPUESTO: 1,1 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus

2. Reurbanización de la calle Ample y de la plaza Pintor Fortuny

INICIO: Febrero 2025

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 2,3 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus

3. Soterramiento de las torres del Pinar

INICIO: Finales 2025 - Principios 2026

FINAL: 2027

PRESUPUESTO: 3,6 MEUR

EJECUCIÓN: Aj. Reus i Castellvell, ICAEN

4. Reforma del Gaudí Centre

En fase de adjudicación de la primera fase

FINAL: 2026 (previsión de la 1.ª fase)

PRESUPUESTO: 3,7 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento

5. Transformación del Centre Catòlic en obrador escénico

INICIO: Septiembre 2025

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 2,3 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Diputación

6. Construcción del Centre Cívic Gregal

INICIO: Febrero 2023

FINAL: Enero 2025

PRESUPUESTO: 2,3 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento de Reus

7. Complejo Riera con pisos y parking

INICIO: Noviembre 2023

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 22 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Agencia de la Vivienda

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Agencia de la Vivienda

8. Regeneración urbanística del barrio del Carme

En fase de licitación de la redacción de los proyectos

FINAL: 2030 (previsión fin de obras)

PRESUPUESTO: 10,5 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Incasòl , CatSalut

9. Consolidación y reforma del Vapor Vell

INICIO 1.ª FASE: Marzo 2025

INICIO 2.ª FASE: 2026

PRESUPUESTO: +682.500 €

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Diputación

10. Remodelación de la calle del Doctor Ferran

INICIO: Septiembre 2025

FINAL: 2026 (1.ª fase)

PRESUPUESTO: 600.000 €

EJECUCIÓN: Ayuntamiento

11. Reforma y ampliación del Parque de Bomberos

INICIO: Verano 2026 (previsión)

PRESUPUESTO: 4,7 MEUR

EJECUCIÓN: Generalitat

12. Construcción del edificio InnoReus ( Cepid 2 )

En fase de concurso de proyectos

PRESUPUESTO: +410.000 €

EJECUCIÓN: Ayuntamiento

13. Conversión de la calle Astorga en un eje cívico

En fase de redacción del proyecto

FINAL: 2025 (redacción)

PRESUPUESTO: 4,2 MEUR

​EJECUCIÓN: AYUNTAMIENTO

14. Creación de balsas renaturalizadas

INICIO: Mayo 2025 ( adjudicación )

( ) FINAL: 2025 ( previsión )

) PRESUPUESTO : 1 MEUR

: 1 MEUR EJECUCIÓN : Ayuntamiento , Next Generation

15. Viviendas de alquiler social en Mas Iglesias

INICIO: Septiembre 2024

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 17,4 MEUR

EJECUCIÓN: Adjudicataria, Next Generation

EJECUCIÓN: Adjudicataria, Next Generation

16. Nueva guardería municipal L'Ametller

Contrato de obras adjudicado

FINAL: 2026 (previsión)

PRESUPUESTO: 2,8 MEUR

​EJECUCIÓN: AYUNTAMIENTO

17. Reordenación urbana del Carrilet

INICIO LICITACIONES: 2026

PRESUPUESTO: 15 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, FEDER

18. Reforma Museo de Arte e Historia

INICIO: Marzo 2025

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 2,4 MEUR

EJECUCIÓN: Ayuntamiento, Estado

19. Ejecución de la nueva estación de autobuses

INICIO: 2025 (licitación de la redacción del proyecto)

PRESUPUESTO: 20 MEUR

​EJECUCIÓN: Generalitat

20. Construcción de la estación de Reus-Bellissens

INICIO: Verano 2024

FINAL: 2026

PRESUPUESTO: 9,8 MEUR

EJECUCIÓN: Adif , Ayuntamiento