Mario Basora: "Es lícito que Tarragona quiera su estación, pero no tenemos que perder el norte"

Ha cumplido dos años como presidente de la Cámara. ¿Como valora este tiempo?

«Nos han pasado volante estos dos años. Parece que era ayer que estábamos decidiendo si nos presentábamos o no. Muchos de los objetivos que nos habíamos puesto para estos cuatro años ya los tenemos encauzados».

¿Cuáles?

«Hemos conseguido el Acelera Pyme, el Kit Digital, la Oficina de Transición Energética Empresarial, estar implicados en los Fondos de Transición Nuclear. Hemos estado en Wine París, en Fenavin y hemos llevado a cabo una misión inversa del vermú. Durante muchos años hemos estado luchando por la Ley de Cámaras y, después de muchas conversaciones, sale adelante. Hemos tejido un relato más sólido y coherente sobre la economía, la innovación y el territorio. No paremos».

También se han introducido cambios a la Reus Viu el Vi.

«Hemos cambiado la ubicación. Creo que tenía una etiqueta puesta que la gente sólo venía a beber vino y queríamos darle un cambio de aires. Con el Parque de Sant Jordi y una adaptación de horarios, ya le damos un carácter más familiar».

¿Lo valora positivamente?

«Hacemos una valoración positiva al 100%. Todo el mundo nos ha dicho que el cambio es positivo».

¿Qué supondrá la Ley de Cámaras?

«Un apoyo legal. Todavía estamos regidos por una ley del 2014 y tendremos una seguridad jurídica más correcta y una financiación por todo el trabajo que hacemos para la administración».

Tenía entre manos la voluntad de transformar la Llotja. ¿En qué punto está?

«Vamos paso a paso. Ya hemos mejorado la sonorización, hemos puesto más altavoces y hemos cambiado los equipos. Ahora estamos trabajando para poner climatización. Antes de instalar pantallas y accesorios, tenemos que asegurarnos que todos los servicios estén cubiertos. Intentaremos que a principios de año esté puesta, porque hoy día en verano hace un calor insoportable y al invierno la gente tiene que ir con chaqueta».

¿Van por fases?

«Sí. Eso permite no tener que cerrar la Llotja, porque allí no paramos. Hay actos cada dos por tres y nos sabría mal tener que estar cerrados seis meses, o lo que hiciera falta. Vamos dando pasos pequeños, intentando aprovechar los fines de semana, para que no molesten y no perder el servicio que da».

¿Como voz el territorio?

Estamos en un momento importantísimo. Como dice la juventud, está que se sale. Tenemos inversiones en Mont-roig, en Montblanc, Repsol, estamos pendientes de Móra d'Ebre y Ascó... Tenemos un montón de proyectos en marcha. Los Fondos de Transición Nuclear están funcionando de forma impresionante. Está en ebullición».

¿El territorio está preparado para la transición nuclear?

Lo estará. Hoy día todavía no, pero llegaremos a estarlo. En estos casos, normalmente se ponen soluciones con posterioridad, pero aquí la Generalitat ha tenido una visión estratégica para que el día que se cierren las nucleares no suponga un impacto tan grande para el territorio».

Mencionaba proyectos de envergadura. ¿El futuro pasa por aquí?

«El futuro se tiene que hacer de dos maneras. Les inversiones de envergadura son las tractoras que después arrastran y traen inversiones de menor peso. Es importante tener estas empresas grandes, pero también las pequeñas, que suman para ir creciendo».

Es un efecto dominó.

«Todo va ligado. Ahora, un problema grande es que las pequeñas empresas piensan con el día a día y no tienen la visión de trabajar a largo plazo. Si también les podemos inculcar la visión de trabajar juntos con los centros de investigación y que vean el beneficio que supone, cada vez tendremos unas compañías más modernas».

Para que todo el ecosistema prospere, es importante tener unas buenas comunicaciones. ¿Cómo están?

«Hay cuestiones más enfocadas y otros menos. El TramCamp ya está en marcha, la primera fase empezará a construirse pronto. La estación intermodal saldrá adelante. El presidente Isla afirmó que se pueden hacer los dos proyectos, la intermodal por un lado y el Horta Grand de Tarragona por el otro. Es lícito que Tarragona quiera tener su estación, pero no tenemos que perder el norte. Lo importante ahora es arrancar con la estación intermodal y que nos pueda traer pasajeros de Reus a Barcelona en un tiempo que no sea de 30 años atrás, o peor».

El Aeropuerto, carreteras...

«Si queremos que el Aeropuerto crezca, si queremos desestacionalizar el turismo, necesitamos que la intermodal funcione. Mi predecesor siempre reclamaba inversiones para l'N-420 y la C-14. Son muy importantes, para que una vez empiecen a notarse las inversiones en el Priorat, la Ribera de Ebro, la Terra Alta, serán todavía más necesarias. Pero costa».

Con el desdoblamiento de l'N-420, habrá que ser pesados...

«Sí. He hablado con los presidentes de las cámaras de Teruel, Tortosa y Lleida, y con el alcalde de Gandesa, y volveremos a presionar. Cuanto más ruido hacemos, más nos escucharán».

¿Como valora la temporada en el Aeropuerto de Reus?

«Todo el mundo está muy contento. El Aeropuerto funciona. El problema es que en noviembre los vuelos se acaban y, hasta la Semana Santa, no vuelven a arrancar. La gracia sería que podamos potenciar estos meses que ahora tenemos sin movimiento. Pero eso implica tener unas buenas infraestructuras. La estación intermodal supondrá un gran cambio».

Pedía impulsar viajes para empresarios o mercancías.

Sí, lo he luchado, pero de momento no me escuchan mucho. Como el Aeropuerto funciona tan bien de esta forma, cuesta cambiar el modelo. A veces se dice que no se mueven mercancías porque no hay demanda. Anys atrás se habían movido. No lo tengo claro. Seguiremos picando piedra»

¿Cómo se entiende que sólo haya una conexión con otros puntos del Estado?

«Seguramente tendría que haber más. Cuando estaba la base de Ryanair, teníamos conexiones con Sevilla, Santiago... Ahora no la tenemos y se ligan los vuelos que interesen al turismo. Creo que el día que hagan la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y se centren que sea un hub intercontinental, parte de los vuelos irán a Gerona y a Reus y, entonces, volveremos a tener más vuelos domésticos y, también, europeos».

¿Les administraciones miran por el bien particular o el común?

«Soy un gran defensor de hablar en conjunto. El área metropolitana creo que será un acierto. Nos dará una fuerza que por separado no tenemos».

¿Qué retos se marca de ahora en adelante la Cámara?

«Tenemos que impulsar las infraestructuras empresariales en el territorio, continuar con los Fondos de Transición Nuclear, fortalecer la capacidad de dar apoyo estratégico a las pymes y start-ups... Queremos convertir la Cámara en un actor imprescindible en la nueva economía del Campo de Tarragona».