Joan Martí-Frasquier: "La música contemporánea es tan abierta como el jazz, queremos romper prejuicios"

¿Qué es el Festival Contemporaneus?

«Es un festival de música de nueva creación. Es decir, de música actual que proviene de la clásica y que tiene como objetivos romper las formas preestablecidas del más convencional y buscar nuevas expresiones de lenguaje».

Escapa de los moldes que estamos acostumbrados.

«Totalmente. Busca romper con estructuras y crear lenguajes nuevos. Interpela mucho más al público e intenta hacerlo más partícipe del proceso».

¿El público forma parte de la actuación?

«Esta música requiere al público una escucha mucho más activa. No estoy sentado en la silla y dejando que pasen cosas, sino que intento entrar al discurso musical. A base de romper con pequeñas estructuras que el cerebro tiene preestablecidas, buscamos una percepción más atenta. Es lo mismo que pasa con la pintura, la escultura o la arquitectura».

La primera impresión puede ser de choque.

«Sí. Será decisión de la persona si continúa o se va, pero, como mínimo, queremos que lo atraiga porque está descubriendo nuevas formas».

Programan dos sesiones el año del festival.

«De esta manera, le damos más relevancia. También es por las agendas de los músicos. Queremos hacer participar a mucha gente del territorio y del resto de Cataluña, el Estado y Europa. Tener dos semanas nos ayuda mucho a buscar agujeros para intérpretes que nos interesa mucho en que vengan a Reus».

Hay una jornada dirigida a artistas emergentes.

«Queremos que participe gente del territorio. Hay alumnos y profesores de diferentes centros de enseñanza y queremos darles la oportunidad que puedan venir aquí y tocar su repertorio. Además, iremos al Conservatorio de Música para impartir una charla-taller. Quizás no todos han tenido la ocasión de descubrir esta música antes y, así, la podrán apreciar y practicar».

La música contemporánea recupera la clásica y la adapta a los nuevos tiempos.

«La música contemporánea es heredera de la clásica. Igual que una obra abstracta es heredera de la pintura figurativa de Miquel Àngel o Velázquez, con la música ocurre lo mismo. Los compositores de hoy día han bebido de Mozart y Beethoven».

¿Cómo intentan atraer a los jóvenes y las familias?

«Intentamos que vean que hay otros estilos de música que, quizás porque se crean en un conservatorio, generan un poco de rechazo, pero eso no tiene por qué ser así. La música contemporánea es tan abierta como el jazz. Queremos romper los estigmas y prejuicios que muchas veces son infundados».

Hay arte para todo el mundo y todo el mundo tiene un arte para él.

«Totalmente. Habrá gente que irá a saltar y a gritar a un concierto de los Catarres y quien preferirá escuchar con tranquilidad un cuarteto de cuerda tocando Mozart, o quien se sentirá más atraído por los nuevos sonidos que produce la electrónica».

¿Qué los llevó a impulsar la música de nueva creación en el 2023?

«Nació por la voluntad de Joan Bagés y yo. Reus es una ciudad que tiene una vena cultural muy importante, pero le faltaba música contemporánea para completar la oferta. También nos dimos cuenta que todo el en lo referente a la música de nueva creación pasaba en Barcelona. ¿‘Por qué no intentamos hacer alguna cosa aquí, en Reus?’, pensamos. El último sábado de octubre del 2023, la primera jornada fue una realidad. Tuvo mucho éxito y mucha gente nos dijo que lo repitiéramos. Esta era nuestra idea».

¿La valoración es positiva?

«Superpositiva. En julio, pasaron más de 200 personas por la edición de verano. Incluso, vino gente de Gerona como público y artistas extranjeros. Sólo con estas sesiones, ya reunimos a más gente que el 2024».

¿Por dónde pasa el futuro del Festival Contemporaneus?

«Nuestra idea es continuar adelante, hacerlo crecer. Tenemos que ver cómo lo hacemos, porque este crecimiento implica también más recursos, no sólo económicos, sino humanos. Ahora hemos empezado a pensar en la edición del 2026, pero queremos cerrar la del 2025 antes de decidir hacia dónde nos enfocamos».

¿Mantendrán las ediciones de verano y otoño?

«La idea es mantener las dos sesiones. Este año también hemos dado pequeños conciertos fuera de temporada. Si nos interesa mucho a un artista en que viene hacia la zona y no está dentro del ciclo de conciertos, lo podemos intentar programar. En conclusión, la intención es mantener las sesiones de verano y de otoño y estar abiertos a la posibilidad de dar algún concierto puntual durante el año».

¿Continuarán en Cal Massó?

«La idea es ir abriendo poco a poco el festival en la ciudad. Cal Massó es un espacio precioso, pero querríamos también dar conciertos a fuera, en entornos que no sean cerrados. También querríamos dispersarnos por el territorio, crear raíces en el Campo de Tarragona. Iremos paso a paso. Nuestra prioridad es, con una o dos ediciones, acabar de consolidar el festival. Además, intentaremos mantener las colaboraciones con diferentes certámenes para crear red».