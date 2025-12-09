El Consejo Comarcal del Baix Camp destina más de 4 MEUR en becas comedor a Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Baix Camp invertirá 4.076.872,85 euros para financiar las becas de los comedores escolares de los niños de Reus para este curso 2025-2026. Este año esta ayuda ha vuelto a hacerse cargo el ente supramunicipal después de que en los años anteriores fuera el Ayuntamiento de Reus quien se encargaba de esta medida que echa una mano a las familias reusenses. Estos poco más de 4 millones de euros forman parte de los más de 6,5 millones que el Consejo invertirá en escuelas de toda la comarca y que servirá para garantizar 5.882 ayudas, de los cuales 3.618 estarán en la capital.

El centro con la incidencia más importante es la Escuela Teresa Miquel i Pàmies, con una inversión de 284.665,91 euros para 246 becas otorgadas. A continuación, está el Instituto Pi del Burgar con 253.574,98 euros para 229 becas y cierra el podio la Escuela Rubió y Oros, con 227.135,25 euros para 193 ayudas aprobadas. El top 5 lo cierran la Escuela Marià Fortuny con 223.628,17 euros para 203 becas y el Colegio Sant Josep con 209.872,26 euros para 196 becas.

El Ayuntamiento

Aunque el Ayuntamiento de Reus haya dejado de gestionar las becas no ha querido desentenderse en la ayuda a la conciliación familiar. Por este motivo, decidió abrir una convocatoria de ayudas que, entre los requisitos recogidos en sus bases, preveía que las familias que se beneficiarían serían aquellas que no hubieran recibido ninguna otra ayuda. Según datos del consistorio facilitados a Diario Más, en total se recibieron 623 solicitudes, de las cuales se concedieron 79, cosa que supone un total de 101 alumnos beneficiados. Ahora bien, desde la concejalía de Derechos Sociales subrayan que no es posible comparar los datos de este año con las de anteriores ediciones por varios motivos, el principal que se ha devuelto la competencia en el Consejo Comarcal del Baix Camp. Además, también apuntan que la Generalitat ha modificado el precio del servicio de comedor con respecto al año anterior y también los baremos económicos de renta familiar.