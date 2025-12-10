La calle Ample celebrará una jornada festiva para redescubrir el espacio después de su reforma

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La calle Ample vivirá este viernes 12 de diciembre una jornada festiva que tiene como objetivo dinamizar el espacio a raíz de la reforma urbanística de su imagen en el último año. Una fiesta con el lema "Anem a l'Ample", que pretende incentivar a la ciudadanía tanto a visitar el renovado vial como a «poner toda la carne en el asador». «Es una acción que sale a raíz de las conversaciones con los comercios y el vecindario de la zona para resolver las inquietudes de las obras, en qué también surgieron propuestas para hacer acciones que atraigan en la población de Reus a visitar y disfrutar del comercio de la calle Ample», explica la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita.

Una actividad que tendrá lugar de 17 a 20 horas y que prevé varias acciones como música en directo, talleres para todas las edades y sorpresas preparadas por el tejido comercial de la zona. Aprovechando que hemos acabado las dos primeras fases de la reforma y que es la campaña de Navidad que atrae a mucha gente, nos gustaría que esta visitara la ciudad. El reusenquisme se demuestra con nuestro comercio de proximidad», afirma la alcaldesa. Por su parte, la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, reivindica que los establecimientos han estado «muy implicados» en la organización de la fiesta de un espacio que «es casi como un pueblo dentro de la ciudad»: «Nos servirá para volver a disfrutar de la actividad y vitalidad de esta calle».

La representante de los comercios de la calle Ample, Rocío Figuerola, se muestra contenta con qué la iniciativa saque adelante, ya que «después de estar un año cerrados, estamos contentos con que la calle vuelva a respirar vida. Entonces nos hace mucha ilusión disfrutar de una tarde de fiesta». A la vez, reconoce que ha sido una acción organizada «a toda prisa», pero destaca la implicación de los comercios, el Tomb de Reus y el Ayuntamiento para poder llevarlo a cabo.

Tercera fase

Les obras de reforma urbanística de la calle Ample han dado una tregua durante esta campaña de Navidad. La segunda fase, la última que afectaba directamente al vial, finalizó a finales del mes pasado y permitió reabrir la calle al tránsito rodado el 25 de noviembre, respetando el compromiso de finalizar la actuación antes del inicio del Black Friday. Con estas dos fases que han durado casi un año, todo el vial se colocó a un solo nivel y se eliminaron las plazas de aparcamiento de zona azul, con el objetivo de ganar más espacio para el peatón y colocar nuevo mobiliario urbano.

Ahora bien, todavía queda para ejecutar la última fase de una reforma que suma una inversión total superior a los 2 millones de euros. Esta afectará principalmente a la plaza del Condesito y, según explicó la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Marina Berasategui, los trabajos no empezarán hasta después de Reyes «para poder garantizar una campaña de Navidad con las menores afectaciones posibles». Esta fase también buscará ganar espacio para el peatón y redibujar la movilidad en una zona que conecta la plaza de la Llibertat con la calle Ample y la avenida Prat de la Riba.