El Ayuntamiento de Reus construirá una nueva nave de almacenaje para Reus Esport i Lleure

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha aprobado inicialmente el proyecto básico y ejecutivo para la construcción de una nave de almacenaje destinada a la empresa municipal Reus Esport i Lleure. El edificio se situará en la calle Recasens i Mercadé, 50-58, en torno al Estadio Municipal, y el proyecto fija un presupuesto base de licitación de 778.412,81 euros (IVA incluido).

El proyecto prevé la construcción de un equipamiento de 900 m² que dará respuesta a las necesidades operativas de Reus Esport i Lleure, responsable de la gestión de 11 instalaciones deportivas y de la organización de actividades y acontecimientos como el Parque de Navidad de Reus, la Carrera de las Mujeres, la Olimpiada Escolar o las caminatas populares, entre muchas otras.

La nave contará con espacio de almacenaje, un espacio de vestuarios y un taller. El acceso principal se hará desde la Raval de Sol i Vista. La altura máxima del edificio será de 6,5 metros para reforzar la integración urbanística en el bario.

«La construcción de la nueva nave permitirá a Reus Esport i Lleure finalizar el alquiler que actualmente mantiene en una nave del polígono, sustituyéndolo por un espacio propio plenamente adaptado a las necesidades del servicio. Esta decisión se traducirá en un ahorro económico sostenido en el tiempo y en una mejora de la eficiencia organizativa», ha explicado el concejal de Salud y Deportes, Enrique Martín.