Dos nuevos restaurantes llegan al centro de Reus: L'Absis y L'Antídot tendrán relevo en poco tiempo

Los locales donde hasta hace poco se ubicaban L'Absis y L'Antídot ya tienen relevo asegurado con el nombre de dos negocios que se establecerán por primera vez en la ciudad de Reus. En el caso de El Ábside, el local en obras de reforma ya muestra el nuevo logo; Midtown.

Un negocio con orígen en Andorra ya establecido en otros lugares como Barcelona y que pretende traer a la capital del Baix Camp una oferta marcada por el espíritu urbano de Nueva York, con donuts, hamburguesas smash o pasteles. El pasado 18 de noviembre, a través de las redes sociales, afirmaron que abrirían el local localizado en la calle del Mar número 30 con un mensaje directo: «HELLO NEW YORKER!!! Abrimos pronto a Reus».

Por otro lado, los paniniones artesanales de Compà Calabrese se establecerán en la plaza del Mercado, donde antes había el local de El Antídoto. Según confirman a Diari Més, están trabajando en la apertura del local y todavía «hay detalles para cerrar y confirmar», por lo tanto, todavía no establecen ninguna fecha de apertura concreta.

Su gastronomía se inspira en las recetas aprendidas por Vittorio Cicero, impulsor del Compà, de su abuela de Calabria y en su trayectoria profesional que ha pasado por ciudades como Bolonia, Barcelona y Perugia. Actualmente, el negocio ya dispone de tres locales abiertos a Barcelona y uno en Castelldefels.

Estos dos nuevos locales se suman a otras propuestas gastronómicas que han abierto en los últimos meses en la ciudad de Reus. Un par de ellos se han situado también en la plaza del Mercado, como es el caso del Vivari, donde antes estaba el Farggi, y que de esta manera ya suma tres locales a Reus.

También es el caso del bar El Mestral, ubicado en el espacio que ocupaba hasta hace poco Virginias. Al mismo tiempo, ha habido renovación del tejido comercial en otros lugares del centro, como ha sido el Farinus que se ha establecido en la calle de Llovera número 9, justo al lado de la plaza de Prim.