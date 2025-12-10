Más de 120 MEUR en inversiones activados para transformar Reus

Reus se encuentra inmerso en un proceso progresivo de evolución. Son decenas las obras y proyectos en marcha o programados, que, en menor o mayor medida, impactarán los diferentes puntos cardinales de la ciudad, siendo el sur el escenario de una transformación más robusta y evidente. Sólo con las actuaciones de envergadura, son más de 120 millones de euros que están destinados a avanzar en aspectos como la movilidad, la cultura, el urbanismo, la vivienda o la educación.

Desde las elecciones del 2023, la alcaldesa, Sandra Guaita, y el resto de miembros del equipo de gobierno han tenido la posibilidad de cortar la cuerda de equipamientos que habían empezado a dibujarse años atrás. Es el caso de la Bassa Nova, recuperada como espacio de recreo y valor patrimonial, o el Centro Cívico Gregal, en el barrio Niloga.

En el 2026, se espera la conclusión de gran cantidad de obras, como la remodelación de la calle Ample y la plaza del Pintor Fortuny, ampliando el espacio destinado al paso y disfrute de los peatones; la transformación del Centre Catòlic en obrador escénico o la renovación de la sala inmersiva del Gaudí Centre, un primer paso pasa actualizar el edificio y la museografía en su integridad y que tendría que estar completada para conmemorar el centenario de la defunción del arquitecto que le da nombre. Uno de los grandes problemas de la sociedad es la falta de vivienda y, en Reus, será el primer semestre del 2026 que estén a punto las promociones del Complejo Riera y de Mas Iglesias, dos iniciativas financiadas con fondo Next Generation, un regalo que obliga a ajustarse el cinturón y apretar el acelerador para evitar perder la subvención.

No obstante, ya se avisaba de que el sur sería el escenario de grandes inversiones. El Pla de Barris, en caso de que la propuesta reusense sea seleccionada, permitirá acelerar una evolución que ya prevé el alzamiento de nuevas estaciones de autobuses y tren, un jardín de infancia o la transformación de un barrio, el Carrilet, entorno a su mercado. En un futuro, hay ideadas más iniciativas, como el eventual traslado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili al Campus Bellissens o la construcción del Pabellón del Molinet. En el norte, el vecindario espera el soterramiento de las Torres del Pinar, pero también la reforma del ICASS, el traslado de la Escola Els Ganxets o la cesión de la playa de vías.

Les grandes inversiones a menudo traspasan las fronteras de los gobiernos municipales. Por eso, requieren, sobre todo, la colaboración y el consenso entre múltiples agentes.