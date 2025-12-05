El director del SOC conoce el proyecto de la Escuela de los Oficios

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El director del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), Francesc Castellana, visitó Reus el miércoles para conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en el Mas Carandell, así como descubrir el proyecto de la Escuela de los Oficios. El concejal de Empresa, Formación y Ocupación, Òscar Subirats, detalla qué Castellana «valoró muchísimo la idoneidad del proyecto, porque va mucho en la línea de lo que son las políticas activas de ocupación del SOC». El edil afirma que fue una reunión «muy provechosa» y que «nos instamos a seguir hablando, porque también tienen que tener un papel determinante de todo eso.» «A partir de aquí, pasarán más cosas», avanzó.

Subirats apunta que también se habló del modelo de gobernanza publicoprivada que tiene que regir la Escuela de los Oficios. Asimismo, recuerda que en el edificio del Vapor Viejo, que continúa el proyecto de rehabilitación y adecuación, «no sólo tiene que servir para dar respuesta a la demanda del tejido empresarial en materia de formación y calificación profesional, sino que también tiene que ser un espacio donde confluyan diferentes realidades vinculadas al mundo del empleo». En esta línea, tiene que haber «un encaje» para concentrar «todos aquellos servicios que ofrece el Ayuntamiento de cara a la empresa», con la Oficina de Atención Empresarial, y una idea más amplia «del mundo del empleo y la hibridación entre unas administraciones y otros». «Eso también lo estuvo valorando, valla.