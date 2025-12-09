El restaurante especializado en cocina italiana al horno que aterriza en el centro de Reus

El centro de Reus sumará próximamente un nuevo atractivo gastronómico con la llegada del restaurante Ditaly, especializado en cocina italiana al horno que se instalará en la plaza del Mercadal, número 12. La marca ya ha anunciado la apertura con el mensaje «auténtica pizza napolitana en nuestro nuevo restaurante en Reus», avanzando así su desembarco en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

Ditaly destaca por una propuesta basada en pizzas napolitanas gourmet, pastas elaboradas íntegramente al horno y un modelo de servicio rápido de inspiración fast fine. La expansión en Cataluña comenzó con la inauguración de su primer local en Les Gavarres, un establecimiento de más de 200 metros cuadrados y terraza.

Aquella apertura fue destacada por el grupo como estratégica por su visibilidad, su entorno de restauración y ocio y su capacidad para atraer visitantes. Desde entonces, la marca ha continuado creciendo, llegando incluso a abrir su flagship en Madrid, dentro del innovador complejo urbano NUGA Castellana, y sumando nuevos restaurantes en ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Córdoba.

La llegada de este nuevo restaurante a Reus coincide con un momento de plena transformación del centro urbano, especialmente en su oferta gastronómica. En las próximas semanas aterrizarán negocios como Midtown —en la calle del Mar, en el local donde estaba L’Absis— o Compà Calabrese —en la plaza del Mercadal, ocupando el antiguo L'Antídot—, junto a otras incorporaciones como Vivari, El Mestral o Farinus.

Con la apertura prevista en el Mercadal, Reus sumará su primer establecimiento Ditaly. El local se incorporará a una red en plena expansión y ofrecerá una propuesta que ya ha demostrado su capacidad para atraer tanto a público local como a visitantes en otros puntos del país. A falta de confirmación de la fecha exacta, los preparativos ya avanzan para su llegada en las próximas semanas.