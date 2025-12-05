El restaurante de estilo Nueva York que abrirá en Reus: el local de l’Absis ya tiene relevo

Midtown abrirá pronto un nuevo restaurante en pleno centro de Reus, donde promete introducir su propuesta de street food neoyorquina. El local escogido es el número 30 de la calle de la Mar, el mismo espacio que hasta hace poco ocupaba L’Absis, una cafetería y restaurante de cocina mediterránea muy popular en la ciudad.

Midtown, descrito por sus responsables como una cafetería-restaurante-bar de estilo americano, llega con una oferta marcada por el espíritu urbano de Nueva York: donuts y bagels artesanales, hamburguesas smash, tartas, cookies y brunch “con vibes de la ciudad que nunca duerme”. En redes sociales anunciaron su llegada el pasado 18 de noviembre con un mensaje directo: “HELLO NEW YORKER!!! Abrimos pronto en Reus”.

Midtown abrirá pronto un nuevo restaurante en el centro de Reus y sustituirá a l'Absis.Diari Més

La apertura se enmarca en un momento de renovación gastronómica en el centro de la ciudad. En los últimos meses han abierto nuevos locales como Vivari (en el antiguo Farggi) o El Mestral (en la histórica tienda Virginias de la plaça del Mercadal). También Farinus amplió su presencia con un establecimiento en la plaça Prim el pasado mes de septiembre.

Con Midtown, Reus suma una apuesta más por la cocina internacional y contemporánea. Su local original en Andorra cuenta con una valoración de 4,4 sobre 5 y más de 1.000 reseñas en Google, un precedente positivo y que alimenta las expectativas en torno a su desembarco en la ciudad.