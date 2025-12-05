Los paninis de Calabria llegan a Reus: un nuevo restaurante abrirá en el antiguo L’Antídot

Compà Calabrese abrirá próximamente sus puertas en el centro de Reus, ocupando el local del antiguo restaurante L’Antídot, situado en la plaça del Mercadal. L’Antídot, que lleva un tiempo cerrado, sufrió en abril de 2023 un incendio que se originó en la freidora, provocando una espectacular columna de humo.

Ahora, el espacio se prepara para recibir un concepto gastronómico completamente distinto: la cocina de Calabria en formato street food. El nuevo local de Reus forma parte de un proyecto consolidado en Barcelona, con establecimientos en la Barceloneta, Sants, Gràcia y Castelldefels.

Compà Calabrese abrirá en el local en el que estaba situado L’Antídot.Twitter - @amiplim

Compà se centra en paninis artesanales hechos siguiendo las recetas de la abuela de su fundador, Vittorio Cicero, quien ha explicado que su idea siempre fue traer los sabores de su tierra natal a la ciudad condal. Así pues, este nuevo establecimiento ofrecerá un concepto de street food italiano con paninis y focaccias elaborados de manera artesanal, con ingredientes seleccionados y recetas tradicionales de Calabria.

Vittorio Cicero, el impulsor de Compà, cuenta cómo su trayectoria empezó en Bolonia y continuó en Barcelona y Perugia, donde aprendió desde la cocina hasta la gestión de negocios gastronómicos. Inspirado por las recetas de su abuela Lina, quien cocinaba para decenas de personas en su pueblo de Calabria, decidió lanzar la primera paninoteca en la Barceloneta.

La llegada de Compà Calabrese se suma a la renovación del centro de Reus en los últimos meses. Nuevos locales como Vivari (donde antes estaba Farggi), el bar El Mestral (antiguo Virginias en la plaça del Mercadal) o Farinus, que abrió en la plaça Prim en septiembre, evidencian un movimiento de transformación del tejido comercial de la ciudad.

La apertura en Reus está prevista para las próximas semanas y promete convertirse en un nuevo referente de la gastronomía italiana en la ciudad, consolidando la presencia de Compà Calabrese fuera de Barcelona y acercando el sabor de Calabria a los reusenses.