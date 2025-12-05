Martínez: «Trabajamos hasta el final para que las familias no vayan a la calle»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Reus, Anabel Martínez, asegura que los desahucios vividos en Reus los últimos años es una situación que «le sabe muy mal», pero que «desde el Ayuntamiento hacemos todo el que podemos para atenderlos». En este sentido, afirma que durante el año 2025 han acompañado a 194 unidades familiares con orden judicial de lanzamiento. En 45 casos, se ha resuelto su situación de exclusión residencial por medio de una solución residencial alternativa, en 133 casos se ha conseguido la prórroga judicial del lanzamiento y 16 ocasiones se ha ejecutado la orden de lanzamiento. «Obviamente, los que salen a la luz son aquellos que finalmente no se les ha podido reubicar», comenta la concejala.

En este sentido, Martínez apunta que el tratamiento es muy diverso según los casos, pero que siempre se intenta, en la medida de los recursos disponibles, ofrecer alguna alternativa. «Hay familias que se las acompaña, pero no se encuentra la solución más adecuada o que les guste», afirma, añadiendo que hay casos en que la familia decide rechazar las alternativas que se ofrecen, una decisión que en todo caso «respetamos, pero la administración llega hasta donde llega». Además, lamenta profundamente que, aunque hay casos en que desgraciadamente es llevar a cabo el desahucio, «quede escondido todo el buen trabajo que hace el personal técnico para resolver muchos otros casos». «Puedo asegurar que trabajamos hasta el último minuto para que las familias no vayan a la calle», reivindica la concejala.