El Servicio de Vivienda celebra el año con la inauguración de las HPO Mas Iglesias y la Riera cerca

Publicado: Actualizado:

El Servicio de Vivienda cumple un año desde su puesta en funcionamiento después de relevar en el cargo en la Oficina de Vivienda para «ser más atrevidos y ambiciosos». Desde entonces alguno de los hitos conseguidos por la concejalía han sido la adquisición, por vía de tanteo y retracto, de tres viviendas por valor de 175.000 euros entre la compra y las reformas. De estos hay dos que ya están alquilados y se prevé adquirir tres viviendas más en un futuro. En eso se tienen que sumar las promociones en marcha tanto en Mas Iglesias como la Riera d'Aragó, que suponen la construcción de un total de 192 viviendas con alquiler asequible que se esperan adjudicar durante la primera mitad del próximo año.

A la vez, el Servicio ha establecido contacto con tres fundaciones sin ánimo de lucro que compran viviendas para ponerlos a disposición del Ayuntamiento; Resilis, que ha aportado 5 viviendas, Habitat3, con 13 viviendas, y Hogares Familiares, que han aportado 4. Por otro lado, actualmente se trabaja en la inversión de 40.000 euros para rehabilitar y poner al día algunos edificios del parque de vivienda municipal.

Un año que la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Reus, Anabel Martínez, considera que «ha cumplido más o menos con las expectativas» de un servicio que con su traslado a un edificio mayor tenía también que llevar a cabo más tareas: «La Oficina de Vivienda se basaba simplemente en la gestión de trámites para la ciudadanía. Quisimos abrir el Servicio de Vivienda para estudiar, planificar y abordar la vivienda en toda su dimensión». Ahora hace un año las líneas de acción que se marcó el gobierno fueron incrementar la oferta de vivienda asequible, la compra y rehabilitación de vivienda, el mantenimiento del parque público municipal y establecer estrategias a largo plazo.

Unos objetivos que con el fin de alcanzarles el consistorio encontró necesario buscar unas nuevas instalaciones: “era importante dotarnos de una estructura, también eso nos ha permitido prestar una atención a las personas mucho más personal”. Con el fin de aprovechar este nuevo espacio también se decidió contratar nuevo personal, como la incorporación de un nuevo arquitecto que ha trabajado, por ejemplo, en la rehabilitación de viviendas en el barrio Fortuny.

Juventud

El pasado mes de octubre el consistorio hizo un llamamiento para que las personas de menos de 35 años se inscribieran en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Cataluña. Según confirman, se habrían recibido cerca de 400 solicitudes telemáticas. Hay que recordar que hay una reserva del 35% de las promociones de HPO de Mas Iglesias y la Riera para el colectivo de jóvenes.