REDESSA saca a subasta pública tres fincas en Reus

Imagen de una de las fincas que saldrá a subasta en la avenida de los Mercaders.Redessa

REDESSA ha sacado a subasta pública tres fincas situadas en el término municipal de Reus, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y residencial de la ciudad.

La primera subasta corresponde a la finca ubicada en la avenida de los Mercaders, número 4, en el polígono del CIM del Camp y limita con la autovía de Reus (carretera T-11). Se trata de una parcela de 7.353,86 m² con calificación urbanística para servicios y actividad terciaria, que cuenta con un índice de edificabilidad de 1,66 m² techo/suelo. El precio de salida establecido por esta finca es de 1.206.033,04 €, con un valor unitario de 164 €/m².

La segunda subasta incluye dos fincas residenciales situadas en la calle Garrofers, números 2.ª y 4, ubicadas en el sector Aigüesverds II. Con calificación urbanística para uso unifamiliar aislado. Estas parcelas se licitarán por lotes independientes: el primero corresponde a una finca con una superficie de 733,79 m², edificabilidad de 308,19 m², con un precio de salida de 111.201,47 €. El segundo lote hace referencia a una finca que tiene una superficie de 749,61 m², edificabilidad de 314,84 m², con un precio de salida de 113.598,90 €.

Los procesos de subasta se regirán por los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, y estarán abiertos a todas las personas interesadas. Las ofertas económicas sólo serán válidas si igualan o superan el precio tipo establecido por cada finca.

Las ofertas se podrán presentar hasta el día 19 de diciembre de 2025 a través del perfil del contratante de Reus Desarrollo Económico, S. A.