El mejor helado de Europa se hace en esta ciudad de Tarragona: venció a Eslovenia y Luxemburgo

Reus puede presumir de ser la ciudad donde se elabora el mejor helado artesanal de Europa. El ‘Catalanet Ganxet’, la creación de Gelats i Torrons Xixona, se ha impuesto en la feria internacional MIG 2025 Experience, que se ha celebrado el 1 y 2 de diciembre en Longarone (Italia).

El helado ganador es una elaboración única que combina turrón de avellanas de Reus, salsa de vermut con naranja y carquinyolis. Esta propuesta ha representado a España en una competición que ha reunido a maestros heladeros de 12 países, seleccionados tras las fases nacionales celebradas a lo largo de 2025.

Los reusenses Núria Del Cacho y Ahmed Atamna, propietarios de Gelats i Torrons Xixona, han sido los encargados de recoger el premio después de que el jurado internacional situara su creación en el primer puesto, por delante de las propuestas de Eslovenia y Luxemburgo, que han completado el podio.

La participación de Gelats i Torrons Xixona en el MIG 2025 Experience fue posible gracias a la primera Fiesta del Helado de Reus, que se celebró el pasado mes de mayo y que estuvo organizada por Espai Boule y la entidad reusense DomSpain.

El evento, enmarcado en el proyecto europeo GelatOn The Road, reunió a más de 1.300 personas y permitió repartir más de 5.200 degustaciones. Este certamen local escogió al ‘Catalanet Ganxet’ como representante estatal para la final internacional, una decisión que ahora se confirma con el éxito obtenido en Italia.

GelatOn The Road es un proyecto europeo que busca poner en valor el producto local, la sostenibilidad y la artesanía dentro del sector del helado. Además, promueve el uso de materias primas de calidad y proximidad, impulsa la innovación entre profesionales de todo el continente y ha creado la primera certificación europea para el helado artesanal, la Gelato European Route, reconocida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).