El IISPV abre una nueva etapa después de 20 años

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Institut Sanitari Pere Virgili, o tendríamos que decir Instituto d'Investigació Biomèdica Catalunya Sud, empieza una nueva etapa en la celebración de su 20.º aniversario. Una efeméride que quisieron celebrar casi llenando el Teatro Bartrina de arriba abajo ayer miércoles 3 de diciembre por la noche y que contó con la presencia de diferentes personalidades del territorio con respecto al sector de la medicina y la investigación sanitaria. Precisamente, hablar de “Catalunya Sud” no fue un concepto escogido al azar, ya que si una cosa se puso el acento estuvo en el equilibrio territorial y como la medicina, como tantos otros campos, se pueden y se tienen que impulsar desde todos los lugares del país. El presidente del Consejo Social del IISPV, Ramon Gomis, destacó la transferencia de conocimiento y la creación de talento como algunos de los principales aspectos que la institución había impulsado en un territorio muy “amplio” y “diverso”.

«Para nosotros, ciencia y territorio son dos conceptos que forman parte de la misma moneda. Han sido dos décadas que han transformado como entendemos todos la investigación, la salud y la innovación, tanto en el Campo de Tarragona como Tierras del Ebro,» remarcó a la consellera Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat. Todos los conferenciantes señalaron como el instituto había nacido en su momento con vocación de “servicio público” y que había crecido “con ambición y talento”. “20 años pueden parecer, depende de como, poca cosa. Pero en 20 años este instituto ha pasado de ser un proyecto emergente y prometedor a convertirse en un actor imprescindible del sistema de conocimiento e investigación de Cataluña», reconoció la consellera.

Por su parte, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, apuntó que se trataba de una celebración muy «importante», y no tan sólo por “la ilusión que me hace como extrabajadora del IISPV”. “Hace falta poner de relieve qué significan los centros de investigación en los territorios. Cuando tenemos la oportunidad desde un territorio de tener centros de investigación potentes como el IISPV ocurren dinámicas de conocimiento muy importantes, que no tan sólo tienen impacto en los currículums de los investigadores, sino que tienen un impacto directo en la vida de la gente”.

«A través de una estructura ubicada aquí en el Hospital Sant Joan, nuestro objetivo era dar servicio en las tres regiones sanitarias», apuntó al director del IISPV, Joan Josep Vendrell. El director tiró uno de los conceptos más relevantes que definía la tarea de los últimos años de la institución, «equidad», necesaria para hacer que las mejoras en investigación sanitaria no sea un privilegio cerrado a un lugar, sino que se extienda a todo nuestro territorio.