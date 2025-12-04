Una noche para volver a disfrutar

La afición reusense volvió a vibrar con un partido de Copa del Rey contra uno de los grandes equipos del país.Gerard Martí

La ciudad de Reus volvió a vivir una gran noche de fútbol, de máximo nivel, como hacía años que no veía. Una noche para regresar al Estadio Municipal después de mucho tiempo, para celebrar la trayectoria del equipo y para creer en un milagro.

«Pensábamos que no se repetiría». Esta era la reflexión común entre la afición reusense antes de entrar al estadio ayer por la tarde. El campo se llenó hasta los topes por primera vez en unos diez años con familias, parejas y grupos de amigos que querían disfrutar de una noche histórica. «Esto no tiene precio. Después de todo lo que hemos pasado, no nos lo podíamos imaginar», explicaba Juanma, acompañado de sus dos hijos. «Nosotros venimos cada partido y es un gusto ver jugar al Reus», añadía. «El ambiente es muy chulo», decían tímidos los pequeños. La noche era gélida, pero la emoción del partido redimía a todo el mundo del frío.

El Estadi Municipal se llenó para la cita.Gerard Martí

Para mucha gente, que volviera un equipo de Primera División a la ciudad era motivo para regresar también al Estadio. «La última vez que estuve aquí fue en el Reus–Atlético de Madrid y ahora este partido me hacía muchísima ilusión, sobre todo viniendo con un amigo de la Real», comentaba Antonio. Era Alonso, que había viajado desde Navarra para animar a su equipo. «Yo siempre intento ir adonde jueguen y no lo dudé cuando vi que jugaban en Reus. Además, me parece muy bien que los equipos grandes jueguen y apoyen donde los pequeños», expresaba.

En los distintos accesos al Estadio se vendían bufandas conmemorativas del partido. «Llévese un recuerdo. Solo diez euros», gritaban los vendedores. La Fan Zone se llenó de música y era uno de los puntos de tertulia de la afición rojinegra antes del encuentro. «Hoy la vamos a liar», decían unos. «Ellos no vienen a pasear, querrán ganar», decían otros. Más tranquilo estaba Francesc con su mujer. «Veníamos mucho, hasta que el club desapareció. Aquello nos desanimó bastante. Pero ahora ves que se van subiendo categorías y te animas. Seguramente volveremos a hacernos socios», comentaba.

La afición, volcada

La llegada del autocar del equipo de Marc Carrasco fue la de las grandes noches, con una afición entregada y enloquecida con los suyos. Muchísima gente entró al campo más de una hora antes del inicio del partido y recibía aplaudidores para animar. Y una vez arrancado el encuentro, así fue. Las más de cuatro mil personas estuvieron conectadas a cada acción, celebrando cada recuperación y protestando cada jugada polémica. Disfrutaron mucho con el equipo en la primera parte y estuvieron a punto de cantar gol. En la segunda, el tanto visitante apagó momentáneamente los cánticos, pero la afición siguió fiel al equipo. El Reus merece que toda la ciudad vuelva con él.