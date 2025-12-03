El pueblo de Tarragona que más población pierde: cae un 8% y ahora solo tiene 149 habitantes

Passanant i Belltall se ha convertido este año en el municipio de Tarragona que más población pierde. El pequeño pueblo de la Conca de Barberà ha pasado de 162 habitantes a solo 149, lo que supone una caída del 8%, la más alta de toda la demarcación. La tendencia confirma las dificultades de los municipios más pequeños para retener población estable, especialmente en las zonas de interior.

La bajada en Passanant i Belltall se suma a un proceso que viene de años anteriores, en los que el municipio se ha mantenido por debajo de los 200 vecinos. Aunque la caída de este año es especialmente acusada, el retroceso demográfico afecta a muchos pueblos rurales de Tarragona, que encadenan pérdidas continuadas por el envejecimiento de la población y la falta de relevo generacional.

Otros municipios que también registran descensos importantes son Torroja del Priorat, que pierde un 6,6% de habitantes y se queda con 128 vecinos, y Ulldemolins, también en el Priorat, con una caída del 5,8% hasta los 390 residentes. En la misma línea se sitúan la Figuera (−5,7%) y Mont-ral (−4,9%), dos localidades que ven cómo año tras año se reduce su padrón.

El Baix Camp también presenta casos destacados de pérdida de población. Capafonts baja un 4,7% y se queda con 101 habitantes, mientras que Prades retrocede un 4%, con 644 vecinos. En el Alt Camp, el Rourell registra una bajada del 4,5%, situándose en 385 habitantes. Aunque muchos de estos municipios son pequeños, la tendencia general apunta a una despoblación que afecta a diversos territorios del interior tarraconense.

La Terra Alta tampoco queda al margen del fenómeno. Prat de Comte cae un 4,3% y baja hasta los 180 habitantes, y el Pinell de Brai pierde un 2,8%. En el Baix Ebre, Benifallet y Alfara de Carles retroceden un 2,2%, confirmando un patrón común en las zonas menos urbanizadas: un descenso progresivo pero sostenido que contrasta con el crecimiento de los municipios costeros o metropolitanos.

Por el contrario, otros municipios de la provincia continúan creciendo de forma destacada. Es el caso de Cunit, que este año se ha convertido en el municipio de más de 10.000 habitantes que más crece en Tarragona, con un aumento del 3,5% y superando por primera vez los 16.000 vecinos.