El pueblo de Tarragona perfecto para disfrutar de una jubilación dorada

Calafell se sitúa entre los seis mejores pueblos de Cataluña para disfrutar de una jubilación dorada, según una publicación de The Huffington Post. El artículo pone en valor su clima durante la mayor parte del año, la amplia oferta de servicios, la variedad de actividades culturales y su tranquila playa, características que hacen de este municipio un lugar idóneo para disfrutar de una jubilación cómoda y con oportunidades para socializar.

La publicación hace una mención especial a la literatura, refiriéndose a la figura de Carlos Barral y de los numerosos escritores a los que dio a conocer como editor. Los otros cinco pueblos que el diario recomienda para jubilarse son Sitges, Sant Pol de Mar, Tossa de Mar, Guimerà y Castellfollit de la Roca.

El HuffPost, como también se le conoce, explica que las personas que se jubilan acostumbran a preferir una vida con tranquilidad y serenidad. Esta es una prioridad, añade, a la hora de establecerse en los últimos años. Una prioridad complementada por las opciones de disfrutar del tiempo libre.

El diario concluye explicando que, «en Cataluña, hay muchos pueblos, tanto costeros como del interior, que pueden satisfacer a las personas jubiladas. Pero hemos hecho una selección de las mejores localidades para disfrutar de lo que se conoce popularmente como una jubilación dorada».