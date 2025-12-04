La innovación, el talento y la internacionalización, los ejes del Hub Foodtech & Nutrition

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Hub Foodtech & Nutrition celebró ayer su jornada anual, una cita que sirvió para analizar cómo ha ido el 2025 y para presentar el plan de trabajo para el 2026. El trabajo se ha centrado en tres ejes estratégicos «que nos preocupan y ocupan», tal como expresó la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. Se trata del talento, la innovación y la internacionalización.

El próximo año, se introducirán novedades como una cátedra en nutrición, salud y sostenibilidad, de la mano de la URV, la disposición de un stand en la Fira Alimentària de Barcelona o la creación de un observatorio económico del ecosistema para recoger datos sobre el estado del sector. También se han impulsado proyectos colaborativos innovadores centrados en los retos de la alimentación saludable y la sostenibilidad, que están en fase de búsqueda de financiación. Con el talento, se han dedicado esfuerzos a la actualización formativa de los profesionales y a combatir el desconocimiento de las opciones laborales. En el 2026, se pondrá en marcha microcredenciales, con contenidos adaptados a las necesidades de las empresas, y se organizarán dos speed datings para conectar estudiantes de FP y la universidad con el sector.

Guaita subrayó que el hub es «una pieza fundamental para ir transformando la ciudad desde diferentes ejes». En la actualidad, el ecosistema está conformado por 77 empresas.