Vecinos de Mont-roig avisan de la presencia de jabalíes junto a las casas en plena crisis por la peste porcina

Vecinos de diferentes urbanizaciones de Mont-roig del Camp han alertado de un incremento en la aparición de jabalíes en las zonas residenciales, especialmente en torno al Club de Golf Bonmont, según han informado este martes en un comunicado.

Según explica al presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Robles i Almendros, Manel Gil, «la situación, que se ha agravado en los últimos meses, está provocando desperfectos en propiedades privadas y en espacios comunes, además de suponer un riesgo evidente para la seguridad y la salud pública, especialmente para familias, niños y personas mayores».

Los vecinos aseguran que la inquietud ha crecido a raíz de la detección reciente de varios casos de Peste Porcina Africana (PPA) en Cataluña y critican que el Ayuntamiento no haya respondido con soluciones a sus quejas.

En la respuesta, la concejala delegada de Sanidad y Medio Ambiente, Mari Mar Urisel Roca, afirma que esta Comunidad de Propietarios «es zona privada, por lo cual, las actuaciones que tengan que llevar a cabo tienen que ser por parte de la Comunidad de propietarios, ya que son de índole privada, teniendo en cuenta que tienen que ser realizadas según la normativa vigente».