Cuatro investigadores de la URV reciben la distinción Academia Excelencia

Cuatro investigadores de la Universidat Rovira i Virgili (URV) han sido seleccionados en la nueva edición del programa Academia de Excelencia (antes ICREA Academia). Son Blanca Deusdad y Ángel Martínez, del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social; Francisco Huera, del Departamento de Ingeniería Mecánica y David Sánchez, del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas. Estas ayudas, que otorga el Departamento de Investigación y Universidades, tienen como objetivo contribuir a intensificar la tarea de investigación del profesorado de las universidades catalanas durante los próximos cinco años.

Los Academia de Excelencia están destinados exclusivamente al profesorado y, en especial, al que se encuentra en fase plenamente activa y de expansión de su actividad investigadora. Para garantizar la dedicación prioritaria a actividades de investigación durante los cinco años de duración del programa cada investigador seleccionado recibirá 40.000 euros anuales hasta la finalización de las ayudas.

Francisco Huera

Francisco Huera es investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica y su pericia gira en torno a la mecánica de fluidos y las estructuras, además de las ingenierías del viento, oceánica y marina en ámbitos específicos como los aerogeneradores, las energías renovables, las vibraciones mecánicas, los túneles de viento y los canales de agua. Ha desarrollado proyectos industriales para las industrias del deporte, la automoción, la eólica marina y la energía.

Blanca Deusdad

Blanca Deusdad, del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social, es profesora de la URV desde el año 2009 y centra su investigación en envejecimiento ética y gerotecnologia: tecnologías emergentes desde una perspectiva humanista y centrada en la persona y la robótica. También investiga sobre el envejecimiento en el propio hogar y nuevos modelos de vivienda para personas mayores, así como inclusión social y demencia, educación intercultural y educación para la ciudadanía.

Ángel Martínez Hernáez

El investigador Ángel Martínez Hernáez, del mismo departamento y que renueva la distinción en esta convocatoria, hace investigación sobre salud mental global y la participación social en la salud. Actualmente se centra en investigar la competencia estructural y las culturas sanitarias, estas últimas entendidas como los aspectos intangibles que se manifiestan en patrones de atención, como valores y representaciones. Su objetivo es construir una teoría de las culturas sanitarias que también se pueda aplicar al análisis, la evaluación y el diseño de políticas sanitarias e iniciativas de salud global.

David Sánchez

De su lado, David Sánchez, del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas, que también renueva la distinción, investiga el conocimiento y la semántica de datos desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Desarrolla métodos computacionales y de aprendizaje automático para comprender, gestionar y transformar datos textuales en algoritmos analíticos. En los últimos años ha trabajado en la aplicación de estos métodos a la protección de datos sensibles y, concretamente, para anonimizar datos textuales en situaciones que comprometen la privacidad.

13 investigadores con distinción

La URV cuenta con trece investigadores e investigadoras que tienen actualmente esta distinción: Jordi Salas-Salvadó, David Sánchez Ruenes, Ángel Martínez Hernáez, Marta Sales Pardo, Lluis Marsal, Maria Isabel Garcia Arnaiz, Carlos Lorenzo Merino, Àlex Arenas, Monica Bulló Bonet, Josep Domingo Ferrer y Eduard Llobet Valero.

En esta convocatoria Academia Excelencia se ha seleccionado 50 investigadores e investigadoras (37 hombres y 13 mujeres) de los cuales, aparte de los cuatro de la URV, 13 están adscritos en la Universidad Politécnica de Cataluña, 12 en la Universidad Autónoma de Barcelona, 8 en la Universidad Pompeu Fabra, 6 en la Universidad de Barcelona, 2 en la Universidad de Gerona, 2 en la Universidad Ramon Llull, 2 en la Universidad de Lleida y 1 en la Universidad Abierta de Cataluña.

Por ámbitos de conocimiento, la distribución ha sido la siguiente: ingeniería, tecnología y arquitectura (18); ciencias sociales (8); artes y humanidades (8); ciencias (8); biomedicina (4); ciencias médicas y de la salud (3); y ciencias naturales y agroalimentarias (1).

Para optar en este ayudas, que gestiona la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), hace falta que el personal docente e investigador contratado o funcionario de las universidades de Cataluña esté en posesión del título de doctor/a; tenga una vinculación permanente y a tiempo completo, y esté impartiendo docencia de manera regular.