El congreso de energía Enerhub agota todas las entradas

La primera edición de Enerhub Reus, el congreso de la transición energética, que tendrá lugar mañana, 5 de diciembre, en firaReus Events, llega con las más de 450 entradas totalmente agotadas. Promovida por la empresa municipal Reus Energia, con el apoyo de colaboradores públicos y privados, la jornada quiere posicionarse como núcleo estratégico de transformación energética y erigirse en espacio de encuentro para el diálogo.

El programa de Enerhub incluye ponencias, mesas redondas y talleres sobre temas como el almacenaje energético a gran escala, la descarbonización industrial, las comunidades energéticas y las nuevas alternativas a la producción solar. El espacio incorporará también un espacio de networking, pensado para que empresas, expertos e instituciones puedan establecer sinergias, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

El plato fuerte será la conferencia de José Elías, fundador de Audax Renovables, una de las voces más inspiradoras del sector y quien aportará una visión sobre como la iniciativa empresarial y la tecnología pueden impulsar el futuro de la energía.

El concejal jefe del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel Rubio, manifiesta que «Enerhub nace con la vocación de ir más allá de un punto de encuentro para el debate, la innovación y la colaboración entre empresas, instituciones, mundo académico y ciudadanía». «Queremos que sea un espacio donde la teoría se convierta en acción», concluye al edil.

Esta tarde tendrá lugar la recepción oficial de las personas participantes en el congreso en el Ayuntamiento de Reus. Acto seguido, disfrutarán de una visita guiada por la Casa Navàs, uno de los monumentos históricos más emblemáticos de la ciudad de Reus.