La convocatoria para formar parte del autoconsumo compartido recibe 13 solicitudes

La convocatoria para adherirse y formar parte del proyecto de autoconsumo compartido municipal vinculado a la instalación fotovoltaica de Mas Carandell ha recibido 13 solicitudes. Una cifra que el concejal del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio, valora «muy positivamente» en relación con este «proyecto pionero». «Es la primera vez, así que íbamos un poco a la expectativa de ver cuál era el recibimiento y percepción por parte de la gente. Obviamente, nos habría gustado tener más, pero es un fenómeno muy nuevo y que la gente desconoce», afirma el concejal. En este sentido, las solicitudes presentadas entran dentro del intervalo establecido, ya que suponen una potencia de 12 kWh, con respecto a los 22 que habían salido a exposición pública: «Eso significa que, mientras no haya ningún problema administrativo de ahora en adelante, todos podrán adherirse».

Ahora bien, el proceso entra en una fase desconocida a causa de ser un proyecto especialmente innovador. «Ahora mismo no podemos exactamente explicar cuáles serán los pasos a seguir, ya que hablamos de una cosa muy nueva. Por este motivo hay una empresa contratada que acompaña y asesora tanto a los solicitantes como en el Ayuntamiento de Reus en este proceso», comenta Rubio, que también apunta que dentro de los trámites habrá una parte que dependerá de la comercializadora.

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad reconoce que, al ser «una cosa muy nueva entendemos que sea difícil de entender para algunos, ya que no hablamos de que estas viviendas vayan a estar conectadas por un cable ni nada físico» y, por lo tanto, espera que esta primera experiencia dé a conocer el proyecto. Al mismo tiempo, confirma que la intención de la concejalía es hacer una segunda convocatoria en un futuro y hacer crecer la iniciativa, pero en la actualidad «estamos concentrados al cerrar y hacer funcionar esta primera convocatoria».