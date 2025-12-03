Reus podrá seguir en tiempo real las tareas de la empresa de limpieza con un nuevo sistema informático

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la concejalía de Vía Pública, continúa introduciendo cambios en el servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. La última novedad para mejorar el servicio es la puesta en marcha de un innovador programa informático que permitirá hacer un seguimiento en tiempo real de las tareas que lleva a cabo la empresa adjudicataria. El objetivo es ganar en eficacia y eficiencia y, por lo tanto, conseguir un mejor servicio y una ciudad más limpia.

Este nuevo sistema tecnológico tiene como objetivos aportar datos fiables e inmediatos sobre el desarrollo del servicio; optimizar los recursos y mejorar la eficiencia operativa; y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de servicio.

Herramienta para los inspectores

Con esta herramienta, los inspectores municipales podrán registrar incidencias, comprobar la correcta ejecución de las rutas y generar informes automáticos que facilitarán la toma de decisiones. El sistema también permitirá identificar áreas de mejora y reforzar la transparencia en la gestión del servicio de limpieza y recogida.

Daniel Marcos, concejal de Vía Pública, afirma que «esta mejora tecnológica supone un nuevo paso adelante en la modernización del servicio y en la voluntad del Ayuntamiento de garantizar una ciudad más limpia, eficiente y sostenible».

La puesta en marcha del aplicativo coincide con el estreno de la uniformidad de los inspectores municipales del servicio, que hasta ahora trabajaban con ropa de calle. La nueva ropa corporativa los hará fácilmente identificables por parte de la ciudadanía y, por lo tanto alcanzar un mayor grado de proximidad y transparencia del servicio.