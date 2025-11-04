El Ayuntamiento promociona la oferta singular para acabar con la segregación escolar

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus trabaja para promocionar la oferta singular en tres centros educativos de la ciudad, las escuelas Pompeu Fabra, Rubió y Oros y Marià Fortuny, a través de una herramienta que ofrece el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Este año la Escuela Pompeu Fabra ha recibido por primera vez en la historia de Reus a un grupo singular formado por cuatro familias, una experiencia que desde el Ayuntamiento han considerado positiva. «La idea es intentar revertir la situación de alta complejidad de algunos centros educativos de Reus y esta herramienta nos ayuda a hacer grupos más heterogéneos. Y además hablamos con las familias que tomaron esta iniciativa y están muy contentos», apunta la técnica de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Reus, Núria López.

El Decreto 11/2021 del 16 de febrero de la Generalitat de Catalunya, en el artículo 61.1, afirma que el director de los servicios territoriales «puede hacer una oferta de plazas singular en los cursos iniciales en centros con una concentración de alumnado con necesidades educativas específicas, dirigidas a grupos solicitantes». Precisamente, será responsabilidad de la directora de los servicios territoriales de Educación en Tarragona decidir si acepta a trámite las propuestas que le lleguen en este caso. Por lo tanto, esta herramienta permite que un grupo de familias, sin establecer una cifra concreta, opte a hacer una preinscripción conjunta para inscribirse todas en un mismo centro y, en caso de ser aceptada, se asegurarán esta plaza previamente a la convocatoria ordinaria de plazas.

Con el fin de dar a conocer esta opción, desde el consistorio han iniciado una serie de charlas en los tres centros implicados que empezó la semana pasada en la Escuela Pompeu Fabra. Ayer fue el turno de la Escuela Rubió y Oros y finalizará en la Escuela Marià Fortuny mañana miércoles 5 de noviembre a las 17 horas. La charla de ayer contó con la presencia de la técnica de Educación, el director de la Escuela Rubió y Oros, Carlos Hugo Velarde, y una de las madres que hizo uso de la herramienta del grupo singular para inscribir a su hija en la Escuela Pompeu Fabra. «Teníamos claro que cualquier escuela pública sería una buena opción, pero también pensábamos que Pompeu era una opción que nos encajaba por diferentes cuestiones que sobre todo descubrimos cuándo hablamos con el equipo directivo», remarca la madre. De esta manera, tanto ella como el director de la Rubió y Oros animan a las familias a ponerse en contacto con los centros para «descubrir su proyecto y sus particularidades» y no dejarse llevar por las etiquetas.

Ahora bien, una de las complejidades de este proceso son sus tempos, ya que las familias tienen que hacer la inscripción mucha más antelación. «No hay un calendario concreto, pero es recomendable que cuanto antes se haga la petición de grupo singular, mejor. Tenemos que pensar que cuando se publica la oferta inicial de plazas ya han quedado reservadas aquellas que son para grupos singulares», insiste la técnica. Al mismo tiempo, López asegura que desde el Ayuntamiento se ponen a disposición de las familias con el fin de asesorarlas y acompañarlas en este proceso y trámites: «La idea sería que si hay alguna familia interesada que se ponga en contacto con nosotros y, de esta manera, aconsejarlas y ponerlas en contacto con otras familias que estén interesadas en esta idea a través de los canales del Ayuntamiento».

Zonificación escolar

Ahora bien, cuando el grupo singular de la Pompeu Fabra recibió el visto bueno todavía no se había definido la zonificación escolar y, precisamente, ninguna de las familias pertenecía a la zona asignada en el centro. «Según la normativa, no tendría que ser posible que una familia de fuera de la zona accediera a un centro de otra zona», comenta la técnica. Así y todo, las familias del grupo de la Pompeu Fabra animan en el resto a hacerlo: «Nosotros lo hemos podido hacer y creo que tenemos entre manos una herramienta muy positiva».