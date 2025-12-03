La criminalidad cae en Reus un 10,2% en los primeros nueve meses del año, pero aumentan los ciberdelitos

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La criminalidad ha bajado un 10,2% en Reus en los nueve primeros meses del año, en comparación con el periodo entre enero y septiembre del 2024. Se mantiene la tendencia registrada desde principios del 2025, con un descenso en cada trimestre. Les estadísticas demuestran una marcada disminución de los robos con violencia e intimidación. Por otra parte, han crecido las estafas informáticas, los ciberdelitos y el tráfico de drogas.

En los primeros tres trimestres del 2025, los casos en Reus son 4.136, mientras que en el 2024 se habían registrado 4.608. La mayoría corresponden a hurtos (874), si bien representan un ligero descenso del 0,6%. Los robos con violencia e intimidación han caído en un 31,3%, así como los robos con fuerza en domicilios, establecimientos comerciales y otras instalaciones, que han bajado un 18%. En el caso de las casas, la bajada ha sido del 22,5%.

El que sí que ha vivido un aumento son las infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad. Les estafas informáticas han subido un 2,3%, pero el resto de ciberdelitos, como podrían ser los accesos ilícitos o las amenazas y coacciones, han aumentado un 26,5%. Con este contexto, el mejor consejo para evitar ser víctimas de ciberestafas es «desconfiar y prevenir», tal como explicaban los Mossos d'Esquadra en un Vermut Cambra en el 2024. En los anteriores informes trimestrales, las estafas informáticas registraban descensos, así que se han disparado durante el verano.

El descenso generalizado de los datos mantiene la tónica que se está viviendo con la entrada del 2025. En el global del primer trimestre, la criminalidad en la ciudad disminuyó un 12,2% en comparación con el ejercicio anterior, destacando especialmente la reducción de las agresiones sexuales con penetración y los robos con violencia, intimidación o fuerza. Entre enero y junio, el total de infracciones penales bajó un 13,4%.

En el caso de Reus, se trabaja para mejorar el ámbito de la seguridad con actuaciones como el incremento de la plantilla de la Guardia Urbana o una mayor presión y coordinación policial. También se ha obtenido el permiso de acceso al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, una herramienta para luchar contra la multirreincidencia.